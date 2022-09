Susjed ostavio poruku sustanarima koja je nasmijala sve: 'Ako čujete stenjanje, ostavite nas'

U jednoj zgradi u zagrebačkom kvartu Gajnice osvanula je zanimljiva poruka stanara svojim susjedima.

Naime, jedan susjed odlučio je ''uputiti'' svoje sustanare koji su se zabrinuli nakon što su čuli ''neobične'' zvukove iz njegovog stana, a sve je osvanulo i na Facebooku. Kako je sustanar objasnio, uselio se sa svojom djevojkom u stan nakon 9 mjeseci veze na daljinu pa su morali - ''nadoknaditi''.

''Djevojka i ja smo se konačno uselili zajedno u stan nakon godinu dana veze na daljinu i jučer poslijepodne tokom intimnog odnosa nam susjed iz stana 1 kuca na vrata da li nekaj nije u redu, kaj se događa. U pola bijela dana, i onda kad je vidio da nije nekaj nam sere kvake.

Molimo da ako čujete urlike i stenjanje, to su zvukovi zadovoljstva, nismo se dugo vidjeli na redovnoj bazi pa nadoknađujemo. Ako ja vama ne kucam na vrata zbog vaše iritantne djece koja urliču i skaču po stanu cijeli dan, ili kad ostavite psa koji laje i cvili dok ste vi na poslu, onda vi ostavite nas dok se razaramo na dnevnoj bazi, pogotovo kaj nije u pol noći kad se neki decibeli računaju'', pisalo je na papiru postavljenog na oglasnoj ploči, a netko je markerom na to napisao poruku podrške uz ''To majstore, samo j**i!''.

Brojne korisnike društvenih mreža je nasmijala ova poruka susjeda, no neki su se i požalili.

''Kog briga, ali ovo "zbog vaše iritantne djece" je podlo. To vam nije trebalo'', pisalo je u komentarima, a neki su se složili.

A što vi mislite, pitali smo vas u anketi ispod:

Biste li se požalili susjedu u slučaju da čujete zvukove ''urlikanja i stenjanja''? Da, svakako. Nije u redu da ometaju ostale susjede 5,84% +

Ma nema šanse! Neka ljudi uživaju 72,99% +

Ne bih jer bi mi bilo neugodno, ali svakako nije ugodno za čuti 18,25% +

Ma zvao bih im i policiju, ljudi se više ne znaju ponašati 2,92% +

