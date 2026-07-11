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UZNEMIRAVANJE LOKALNOG SVEĆENIKA

Slovenski sud osudio patrijarha Porfirija, Vučić odmah uzvratio: 'Sramotna presuda'

Beograd: Vučić i patrijarh Porfirije obratili se javnosti nakon održanog sastanka
Foto: Milos Tesic/ATAImages
1/5
VL
Autor
Velimir Ilić/Hina
11.07.2026.
u 15:46

Okružni sud u Ljubljani osudio je patrijarha Porfirija (Perića) i Crkvenu općinu u Ljubljani na uvjetnu kaznu od četiri mjeseca zatvora te novčanu kaznu od 10.000 eura

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nazvao je u subotu "sramotnom" presudu Okružnog suda u Ljubljani kojom je patrijarhu srpskom Porfiriju i Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj općini ljubljanskoj izrečena uvjetna kazna zbog uznemiravanja lokalnog svećenika, javili su u subotu beogradski mediji.

Okružni sud u Ljubljani osudio je patrijarha Porfirija (Perića) i Crkvenu općinu u Ljubljani na uvjetnu kaznu od četiri mjeseca zatvora te novčanu kaznu od 10.000 eura, nakon što je slovensko državno tužiteljstvo u siječnju podiglo optužnicu protiv patrijarha zbog navoda o uznemiravanju na poslu u slučaju svećenika Željka Lubarde.

On tvrdi da je bio izložen produženom pritisku jer nije želio lažno svjedočiti da bi se prikrile navodne financijske nepravilnosti u crkvenoj blagajni. Reagirajući na odluku ljubljanskog suda, Sinod SPC-a u petak je presudu nazvao "skandaloznom" ustvrdivši da Porfirije i njegov opunomoćeni nisu bili obaviješteni da je sudski postupak uopće pokrenut, niti je tužiteljstvo pozvalo poglavara SPC-a da se očituje o optužnim navodima. "To je, samo po sebi, presedan svoje vrste i rječito govori o namjeri ovog sudskog postupka", naveo je Sinod SPC-a.

Porfirije je do 2021. bio mitropolit zagrebačko-ljubljanski. Sinod je dodao kako zabrinjava činjenica da su informacije o tom sudskom postupku dospjele u pojedine medije neposredno prije ovogodišnjeg zasjedanja Sabora SPC-a, te da je to "bez svake sumnje u cilju vođenja prljave medijske kampanje protiv SPC-a i patrijarha Porfirija". Vučić je u subotu tijekom posjeta Leskovcu nazivao presudu "sramotnom" te ocijenio da ona "pokazuje kakav je odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao stubu srpskog društva". 
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Ključne riječi
slovenski sud Aleksandar Vučić Patrijarh Porfirije

Komentara 10

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DP
Dpejakovic2
15:54 11.07.2026.

SPC je trebalo davno zabraniti.

Avatar Tužni kIaun
Tužni kIaun
16:14 11.07.2026.

Istina je da je SPC temelj srpstva. 4 stupa: Laž-Pohlepa-Ratno huškanje-Otimačina. Temelji Srbije.

Avatar argus1000
argus1000
16:07 11.07.2026.

Vasceo svet se urotio protiv ovih humanista.

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