Najveća zagonetka: Gdje je iranski vođa Mojtaba Khamenei?

Nepojavljivanje Mojtabe Khameneija na pogrebu njegova oca, bivšeg iranskog vrhovnog vođe Alija Khameneija, kao ni na posljednjem ispraćaju supruge i drugih članova obitelji stradalih u istom napadu, otvorilo je niz pitanja o njegovoj sudbini i stvarnom stanju u vrhu Islamske Republike. Dok službeni Teheran ne daje odgovore, njegova odsutnost potaknula je brojna nagađanja o zdravstvenom stanju, sigurnosti i budućnosti političkog nasljeđa obitelji Khamenei.



Nestanak Mojtabe Khameneija iz javnosti prerastao je u jednu od najosjetljivijih političkih zagonetki današnjeg Irana. Nije riječ samo o sinu pokojnog Alija Khameneija, nego o čovjeku koji se godinama smatrao najvažnijim nasljednikom obiteljske i sigurnosne mreže u vrhu Islamske Republike. Upravo zato njegovo nepojavljivanje na očevu pogrebu ne može se protumačiti kao običan sigurnosni čin. Na pogrebnim ceremonijama pojavila su se trojica Khameneijevih sinova, Mostafa, Masud i Meysam, uz najviše političke i vojne dužnosnike. No Mojtabe nije bilo. Nije bilo ni fotografije, ni snimke, ni kratkoga kadra kojim bi režim zatvorio prostor za nagađanja. Time je njegova odsutnost postala politička poruka sama po sebi. Mojtaba Khamenei nije viđen u javnosti od zračnog napada 28. veljače u kojem je ubijen njegov otac Ali Khamenei, a prema navodima medija, stradali su i drugi članovi obitelji. Prema tim izvješćima, Mojtaba je u napadu ranjen te se nije pojavio ni na pogrebnim ceremonijama svoje supruge ni oca. Pojedini mediji, čije su navode prenijeli i regionalni mediji, izvijestili su o mogućim ozljedama lica i nogu, pa čak i o unakaženosti lica, no iranske vlasti takve tvrdnje nisu službeno potvrdile.