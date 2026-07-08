Detalji prometne nesreće u kojoj je bio i Plenković: Jedan vozač platio je kaznu

Policijska uprava zagrebačka objavila je rezultate očevida prometne nesreće u kojoj su 2. srpnja u Zagrebu sudjelovala dva službena policijska vozila iz štićene kolone u kojoj se nalazio predsjednik Vlade Andrej Plenković. U nesreći nije bilo ozlijeđenih, a policajac koji je skrivio sudar novčano je kažnjen. Kako je priopćila policija, nesreća se dogodila tijekom provođenja mjera osiguranja i zaštite štićene osobe u prometu. Oba policijska vozila kretala su se s uključenim svjetlosnim i zvučnim signalima, a alkotestiranjem je utvrđeno da nijedan od vozača nije bio pod utjecajem alkohola, javlja HRT.

Prema rezultatima očevida, prvo policijsko vozilo dolaskom do raskrižja Savske ceste, Ulice Isidora Kršnjavoga i Ulice Ljudevita Farkaša Vukotinovića zbog kolone vozila ispred sebe prešlo je na prometni trak namijenjen vozilima javnog gradskog prijevoza. Vozač je potom usporio kako bi izbjegao zaštitne stupiće koji odvajaju tramvajski promet.

Drugo policijsko vozilo, koje se kretalo iza njega i također skrenulo na isti prometni trak, nije uspjelo izbjeći nalet te je udarilo u vozilo ispred sebe. Policija je utvrdila odgovornost vozača drugog vozila, kojem je izdana obavijest o počinjenom prometnom prekršaju, nakon čega je platio propisanu novčanu kaznu.

Iako su oba službena vozila nakon sudara ostala u voznom stanju, zbog nastalih oštećenja trenutačno nisu u operativnoj uporabi. Visina materijalne štete bit će poznata nakon završetka popravka. Prometna nesreća dogodila se nakon povratka štićene kolone sa sjednice Vlade održane u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Istoga dana glasnogovornik Vlade Marko Milić potvrdio je da su u sudaru sudjelovala dva vozila iz premijerove pratnje te da nije bilo ozlijeđenih niti drugih sudionika u prometu.

Fotografije s mjesta događaja pokazale su da se u jednom od automobila nalazio premijer Andrej Plenković, a na vozilu su se aktivirali zračni jastuci. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tada je izjavio da su svi sudionici nesreće prošli bez ozljeda te da je premijer nakon događaja nastavio s planiranim službenim obvezama.