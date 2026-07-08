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VELIKE AKCIJE

Ryanair slavi rođendan, a putnici trljaju ruke: Letovi već od 19.85 eura

FILE PHOTO: Ryanair plane at Makedonia airport in Thessaloniki, ahead of Ryanair news conference on its operations in Greece
Foto: ALEXANDROS AVRAMIDIS/REUTERS
1/3
VL
Autor
Šimun Ilić
08.07.2026.
u 11:31

Iako je službeno istaknuto da cijene počinju od 19,85 eura, pregledom aktualne ponude moguće je pronaći i pojedine letove po još nižim cijenama, ovisno o odabranoj ruti i terminu putovanja.

Irski niskotarifni zračni prijevoznik Ryanair povodom 41. rođendana pokrenuo je posebnu promotivnu akciju u sklopu koje se avionske karte mogu kupiti već od 19,85 eura. Ponuda vrijedi za putovanja između 9. srpnja i 30. rujna, a putnici iz Hrvatske mogu birati među brojnim europskim odredištima iz šest domaćih zračnih luka.

Iz kompanije su priopćili kako je u akciju uključeno više od 230 destinacija diljem Europe. Rasprodaja traje ograničeno vrijeme, odnosno 41 sat, do četvrtka, 9. srpnja u 23.59, a karte su dostupne putem službene internetske stranice i mobilne aplikacije Ryanaira.

Foto: Screenshot

U ponudi su letovi iz Zagreba, Dubrovnika, Zadra, Pule, Rijeke i Osijeka, a među brojnim destinacijama mogu se pronaći povoljne opcije za putovanja tijekom ljetnih mjeseci i početka jeseni.

Foto: Screenshot

Iako je službeno istaknuto da cijene počinju od 19,85 eura, pregledom aktualne ponude moguće je pronaći i pojedine letove po još nižim cijenama, ovisno o odabranoj ruti i terminu putovanja. Kao i kod drugih promotivnih akcija, broj mjesta po najnižim cijenama je ograničen pa se očekuje da će najpovoljnije karte biti brzo rasprodane.

Foto: Screenshot

Ryanair posljednjih godina kontinuirano širi mrežu letova iz hrvatskih zračnih luka, a sezonske rasprodaje redovito privlače velik interes putnika koji planiraju kraća putovanja ili godišnji odmor uz što niže troškove.

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Ključne riječi
letovi putovanje Ryanair

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