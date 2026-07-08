Ryanair slavi rođendan, a putnici trljaju ruke: Letovi već od 19.85 eura

Irski niskotarifni zračni prijevoznik Ryanair povodom 41. rođendana pokrenuo je posebnu promotivnu akciju u sklopu koje se avionske karte mogu kupiti već od 19,85 eura. Ponuda vrijedi za putovanja između 9. srpnja i 30. rujna, a putnici iz Hrvatske mogu birati među brojnim europskim odredištima iz šest domaćih zračnih luka.
Iz kompanije su priopćili kako je u akciju uključeno više od 230 destinacija diljem Europe. Rasprodaja traje ograničeno vrijeme, odnosno 41 sat, do četvrtka, 9. srpnja u 23.59, a karte su dostupne putem službene internetske stranice i mobilne aplikacije Ryanaira.
U ponudi su letovi iz Zagreba, Dubrovnika, Zadra, Pule, Rijeke i Osijeka, a među brojnim destinacijama mogu se pronaći povoljne opcije za putovanja tijekom ljetnih mjeseci i početka jeseni.
Iako je službeno istaknuto da cijene počinju od 19,85 eura, pregledom aktualne ponude moguće je pronaći i pojedine letove po još nižim cijenama, ovisno o odabranoj ruti i terminu putovanja. Kao i kod drugih promotivnih akcija, broj mjesta po najnižim cijenama je ograničen pa se očekuje da će najpovoljnije karte biti brzo rasprodane.
Ryanair posljednjih godina kontinuirano širi mrežu letova iz hrvatskih zračnih luka, a sezonske rasprodaje redovito privlače velik interes putnika koji planiraju kraća putovanja ili godišnji odmor uz što niže troškove.Ljudi u panici napuštali hotele usred jutarnje špice, građevinari objavili snimke: 'Nikada nisam vidio da se čelik ovako savije