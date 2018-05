Supruga i ja dali smo otkaze zbog bolje zarade, no sve je bila prijevara

U potrazi za boljim životom velik broj stanovnika regije odluči se posao potražiti u Njemačkoj, Austriji... U toj potrazi nerijetko posežu za posrednicima. Međutim, koliko god posrednici mogu pomoći, ima i onih kojima je glavni cilj prijevara, piše Večernji list BiH. Jedan takav slučaj završio je na sudu u BiH. Naime, Mario B., za kojim je raspisana tjeralica u BiH, navodno je prevario brojne stanovnike Hrvatske, prenosi Vecernji.ba.

Tisuće eura



Neki su platili i više od tisuću eura kako bi im bio sređen posao u inozemstvu, no ostali su i bez novca i bez posla. Neki su završili na tabletama za smirenje. - Doznala sam od prijateljice da se nudi posao njegovatelja u Austriji, a Mario mi je rekao da poznaje vlasnika tog staračkog doma i da mi može pomoći zaposliti se. Pitala sam može li zaposliti i mog sina, na što mi je rekao da može. No, tražio je po 250 eura od svakoga za sređivanje dokumenata. Kontaktirala sam još nekoliko ljudi zainteresiranih za posao jer mi je rekao kako je to veliki dom i da u smjeni treba biti 8 - 10 ljudi. Svi su mu davali po 250 eura te još i preslike osobnih iskaznica, svjedodžbi i rodnih listova. Krajem travnja 2015. otputovali smo u Graz jer nam je Mario rekao da će nas tamo čekati kontakt osoba. No, kad smo stigli, nije bilo nikoga. Mario se više nije javljao na telefon. Moj sin je zbog tog dogovorenoga posla u Austriji dao otkaz u tvrtki u kojoj je dotad radio. Mario nam je objašnjavao da bismo ja i sin trebali čuvati jednu baku u slovenskoj obitelji i davati joj lijekove. Tvrdio je kako nije potrebno da znamo njemački. Za to bismo dobili 50 do 55 eura po danu, a imali bismo smještaj i hranu. Tvrdio je da će nam biti plaćeno i mirovinsko i zdravstveno. Njegov kum u Austriji, koji je javni bilježnik, trebao je prevesti sve naše dokumente i riješiti sve, bez obzira na školsku spremu. Taj dan u Grazu uspjeli smo dobiti na telefon samo Marijovu partnericu Marcelu koja nam je objašnjavala da je vlasnik doma zbog bolesti ostao u Srbiji. Rekla nam je da se vratimo u Sisak i da će nam javiti kada da ponovno dođemo. Par dana kasnije sve smo prijavili policiji jer smo ostali i bez posla i bez 500 eura”, ispričala je na sud u Sisku Verica B., jedna od žrtava 39-godišnjeg Marija B. optuženoga za seriju prijevara, pišu hrvatski mediji. Više od 20 ljudi iz Siska nasjelo je na njegova obećanja o zaposlenju u Austriji, što je trebalo biti realizirano preko agencije Hilfe und pflege. Nudio im je posao u obiteljima i staračkim domovima, a u teškoj financijskoj situaciji u RH ljudi kojima je trebao bolji posao pristali su na njegove ponude. Za svoje posredovanje tražio je između 200 i 1050 eura. Kako se na kraju ispostavilo da su njegova obećanja o boljem poslu u Austriji bila lažna, osuđen je zbog prijevare. Ljudima zainteresiranim za posao u inozemstvu uzeo je gotovo 50 tisuća kuna. Otkaz u zaštitarskoj tvrtki u kojoj je dotad radio dao je čovjek kojem je posao u Austriji ponudio Veričin sin.

Fotografije doma

Prije odlaska u Graz imali smo sastanak u hotelu Panonija, gdje su nam pričali o poslu u Austriji. Pokazali su nam i fotografije doma. Nisam ništa posebno provjeravao jer su u to bili uključeni moj kolega i njegova mama. No, u Grazu nas nitko nije dočekao. Zvali smo Marija na mobitel, ali se nije javljao. Netko je iz policije zvao jednu gospođu iz naše skupine i rekao joj da je sve to prijevara - opisuje bivši zaštitar koji je također ostao bez 250 eura. Bez čak 750 eura u ovoj je prevari izgubila obitelj iz Siska. - Ja, moja supruga i punica dali smo otkaze na radnim mjestima nakon što nam je obećan posao u Austriji. Govorili su nam da ćemo raditi kao njegovatelji i da je plaća 850 eura za dva tjedna. Meni se to činilo kao dobra ideja jer mi je kćer bila nezaposlena, a supruga je radila na pola radnog vremena. Mariju sam za nas dao po 250 eura za sređivanje dokumenata u Austriji - posvjedočio je na sudu. Nakon što mu se Mario prestao javljati, ukucao je njegovo ime u tražilicu na internetu te vidio kako je za njim raspisana tjeralica u BiH. Od prijatelja iz policije kasnije je doznao da je riječ o varalici.