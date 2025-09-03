Suprug nestale žene kod Osijeka stigao u lisicama: Policija u njihovom domu pronašla ključne tragove?

Od jutra u mjestu Tenje nadomak Osijeka vlada opsadno stanje, policija i forenzičari detaljno pretražuju jedno dvorište, a posebna pažnja usmjerena je na septičku jamu i betonske blokove oko nje. Upravo ondje su, neslužbeno, pronađeni ostaci tijela žene za kojom se na tom području traga još od 2. kolovoza.

Prema informacijama 24sata, policija je ispred kuće dovela supruga nestale žene u lisica, a uslijedila je i detaljna pretraga doma. Nakon višesatne potrage, iz kuće su izneseni dokazi koji upućuju na stravičnu pretpostavku, da je žena nestala upravo unutar svoja četiri zida. Kako neslužbeno doznaje 24sata, njeni posmrtni ostaci otkriveni su upravo u septičkoj jami.

– Njihovu sam kuću izbjegavala. Taj čovjek izgleda malo strašno, iako nisam čula da je ikada iz njihove kuće dolazila neka galama. Nisu lijepe priče o njima kolale, ali ne ulazim u to. Rekla sam policiji da mi je bilo jako neobično što smo svi u ulici proteklog vikenda osjetili nesnosan smrad, ali izgorenog mesa. Nadam se da to nije išlo iz njihove kuće… – rekla je za 24sata jedna susjeda. Kako su naveli iz PU Osječko-baranjske u kući jesu pronađeni određeni tragovi, te je u tijeku detaljna istraga.