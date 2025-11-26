Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 128
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
HAKER ZAVRŠIO U REMETINCU

Sumnjiče ga da je počinio 60 kibernetičkih napada, među oštećenima ima i odvjetnika, kojima je krao podatke pa ih ucjenjivao tražeći novac

Cyber kriminal sve je češća pojava
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
26.11.2025.
u 14:30

Nikola D. se sumnjiči da je neovlašteno pristupao računalnim sustavima i elektroničkoj pošti oštećenih nakon čega bi preuzeo njihovu poslovnu i osobnu dokumentaciju

Nikola D. (49) završio je u Remetincu jer ga se sumnjiči da je počinio više od 60 kibernetičkih napada. Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio mu je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Po neslužbenim informacijama, Nikola D. je od ranije poznat po sličnim (ne)djelima. Zagrebačka policija kazneno ga je prijavila zbog 60 kibernetičkih napada, a sumnjiče ga da je izrađivao mrežne stranice koje su vizualno, a ponekad i nazivom domene, oponašale legitimne stranice koje su koristile oštećene osobe.

Nakon što bi izradio mrežne stranice, sumnjiči ga se da je građanima i trgovačkim društvima slao tzv. Phishing poruke u koje su bili ugrađeni zlonamjerni programi poput Exela Stealer, key.exe i PureHVNC. Ti programi, pojasnili su istražitelji, omogućuju prikupljanje korisničkih imena, lozinki, bankovnih podataka i drugih osjetljivih informacija, a da oštećene osobe to ne znaju. Omogućuju i da počinitelj neovlašteno pristupi i računalima i informacijskim sustavima preko  protokola za udaljeni pristup.

Nikola D. se sumnjiči da je neovlašteno pristupao računalnim sustavima i elektroničkoj pošti oštećenih nakon čega bi preuzeo njihovu poslovnu i osobnu dokumentaciju. Među podacima koje je preuzimao bili su razni financijski podaci, pravni spisi, elektronička korespondencija, privatne fotografije i drugi osjetljivi zapisi.

Osjetljive informacije i podatke koje je dobio na neovlašten način, zatim je, kako se sumnja, koristio za iznude. Od oštećenih osoba je tražio novac te im je prijetio da će ako mu ne plate, objaviti njihove privatne i osjetljive podatke. Prijetio je da će im našteti ugledu ili njihovim poslovima, a među oštećenicima, kako se neslužbeno doznaje ima i odvjetnika.

U njihovom slučaju, sumnja se da im je Nikola D. ubacio zlonamjerne programe i kompjuterske viruse u službena računala, nakon čega je mogao vidjeti sve zapise koje su unosili. Sumnjiči ih se da je podatke do kojih je tako došao koristio da bi odvjetnicima uzimao novac, ali i da bi ih ucjenjivao prijeteći im objavom pravnih dokumenata koje im je krao. 

Policija poslala važno upozorenje: Ne nasjedajte na pozive s ovih brojeva, riječ je o prevari
Ključne riječi
Remetinec uhićenje ucjenjivanje hakiranje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Na Zagreba?kom velesajmu po?elo ro?ište za Dioki u ste?aju
Video sadržaj
APSURDI HRVATSKOG PRAVOSUĐA

Sutkinja optužena prije pet godina još radi, optužnica nije potvrđena, a njezina obrana sada traži da se slučaj iz Zagreba prebaci u Split

Međutim, zbog neke pravne tehnikalije je ta odluka ukinuta, pa je optužno vijeće u rujnu lani ponovo odlučivalo o stvarima o kojima je već odlučilo.... Apsurdno je i da sutkinja Malenica i dalje radi na Trgovačkom sudu te da joj se stegovna mjera privremenog udaljenja s dužnosti produljuje svaka tri mjeseca

Učitaj još

Kupnja