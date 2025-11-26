Sumnjiče ga da je počinio 60 kibernetičkih napada, među oštećenima ima i odvjetnika, kojima je krao podatke pa ih ucjenjivao tražeći novac

Nikola D. (49) završio je u Remetincu jer ga se sumnjiči da je počinio više od 60 kibernetičkih napada. Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio mu je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Po neslužbenim informacijama, Nikola D. je od ranije poznat po sličnim (ne)djelima. Zagrebačka policija kazneno ga je prijavila zbog 60 kibernetičkih napada, a sumnjiče ga da je izrađivao mrežne stranice koje su vizualno, a ponekad i nazivom domene, oponašale legitimne stranice koje su koristile oštećene osobe.

Nakon što bi izradio mrežne stranice, sumnjiči ga se da je građanima i trgovačkim društvima slao tzv. Phishing poruke u koje su bili ugrađeni zlonamjerni programi poput Exela Stealer, key.exe i PureHVNC. Ti programi, pojasnili su istražitelji, omogućuju prikupljanje korisničkih imena, lozinki, bankovnih podataka i drugih osjetljivih informacija, a da oštećene osobe to ne znaju. Omogućuju i da počinitelj neovlašteno pristupi i računalima i informacijskim sustavima preko protokola za udaljeni pristup.

Nikola D. se sumnjiči da je neovlašteno pristupao računalnim sustavima i elektroničkoj pošti oštećenih nakon čega bi preuzeo njihovu poslovnu i osobnu dokumentaciju. Među podacima koje je preuzimao bili su razni financijski podaci, pravni spisi, elektronička korespondencija, privatne fotografije i drugi osjetljivi zapisi.

Osjetljive informacije i podatke koje je dobio na neovlašten način, zatim je, kako se sumnja, koristio za iznude. Od oštećenih osoba je tražio novac te im je prijetio da će ako mu ne plate, objaviti njihove privatne i osjetljive podatke. Prijetio je da će im našteti ugledu ili njihovim poslovima, a među oštećenicima, kako se neslužbeno doznaje ima i odvjetnika.

U njihovom slučaju, sumnja se da im je Nikola D. ubacio zlonamjerne programe i kompjuterske viruse u službena računala, nakon čega je mogao vidjeti sve zapise koje su unosili. Sumnjiči ih se da je podatke do kojih je tako došao koristio da bi odvjetnicima uzimao novac, ali i da bi ih ucjenjivao prijeteći im objavom pravnih dokumenata koje im je krao.