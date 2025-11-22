Naši Portali
U SVOM DOMU

Uhićen bivši brazilski predsjednik Jair Bolsonaro

Former Brazilian President Jair Bolsonaro stands in front of his house before testifying to the Federal Police in Brasilia
ADRIANO MACHADO/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
22.11.2025.
u 12:18

Savezna policija je navela da je izvršila nalog za preventivno uhićenje koji je sama policija zatražila, a odobrio Vrhovni sud, izvijestio je CNN.

Bivši brazilski predsjednik Jair Bolsonaro uhićen je danas u svom domu u glavnom gradu Brazila, nekoliko dana prije nego što je trebao započeti služenje zatvorske kazne zbog vođenja pokušaja državnog udara. U priopćenju, Savezna policija je navela da je izvršila nalog za preventivno uhićenje koji je sama policija zatražila, a odobrio Vrhovni sud, izvijestio je CNN. 

Izvori su rekli za CNN da je bdijenje koje je organizirao najstariji Bolsonarov sin, senator Flávio Bolsonaro, ispred kompleksa stambenih zgrada u kojima bivši predsjednik živi, potaknulo zahtjev za preventivnim privođenjem. Bolsonaro je ranije ove godine osuđen na 27 godina zatvora zbog planiranja ostanka na vlasti nakon što je izgubio izbore 2022. godine od predsjednika Luiza Inacia Lule da Silve te je bio u kućnom pritvoru.
Ključne riječi
uhićenje Brazil Jair Bolsonaro

