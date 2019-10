Sultan Erdoğan: Našu vojsku Trump neće zaustaviti sankcijama

Nakon što su odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa o povlačenju američkih vojnika iz Sirije izazvale velike kritike u američkoj javnosti, on je nametnuo niz sankcija te je udvostručio carine Turskoj. Povlačenje iz Sirije, kažu kritičari, otvorilo je vrata turskoj vojnoj operaciji i pomoglo u bijegu velikog broja opasnih terorista te ponovnom oživljavanju terorističke organizacije Islamske države. Isto tako, Trump je naredio potpredsjedniku Mikeu Penceu da vodi izaslanstvo u Tursku i pokuša postići dogovor s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoğanom o zaustavljanju vojne ofenzive na Kurde u Siriji.

Lutanje u izjavama

– Potpuno sam spreman brzo uništiti tursko gospodarstvo ako turski čelnici nastave ovim opasnim i destruktivnim putem – zaprijetio je Trump istaknuvši kako je “bio savršeno jasan s predsjednikom Erdoğanom: turska akcija uvod je u humanitarnu krizu i priprema uvjeta za moguće ratne zločine”. Između ostalog Trump će zaustaviti trgovinske pregovore vrijedne 100 milijardi dolara s Ankarom i udvostručiti carine na turski čelik na čak 50 posto. Međutim, Donald Trump i dalje stoji čvrsto iza svoje odluke o povlačenju američkih vojnika iz Sirije. Trumpove sankcije Turskoj analitičari smatraju nedovoljnima jer Erdoğan ne mari za nikakve sankcije ni pozive na prekid vojne ofenzive, već odlučno ide dalje.

– Vojna operacija protiv terorista neće se zaustaviti. Idemo do kraja dok ne realiziramo cilj, stvaranje 444 kilometra dugog sigurnog područja od zapada do istoka i 32 kilometra od sjevera prema jugu, na koje će se izbjeglice u našoj zemlji vratiti – odlučan je Erdoğan koji podsjeća međunarodnu zajednicu da je Turska zemlja koja se brine za četiri milijuna izbjeglica i tražitelja zaštite te da su do sada na njih potrošili više od 40 milijardi dolara.

Izetbegović ih podržao

– Svim svjetskim čelnicima prije operacije rekao sam da Turska više ne može sama podnijeti taj teret te da moramo stvoriti sigurnosnu zonu kako bismo vratili dva milijuna sirijskih izbjeglica – kazao je Erdoğan koji i sam luta u svojim izjavama. Jedan dan govori kako je operacija usmjerena protiv kurdskih terorista koji prijete nacionalnoj sigurnosti Turske, a drugi dan spominje teret izbjeglica za turski proračun.

U međuvremenu, situacija na terenu izuzetno je napeta. Naime, sirijska vojska stigla je na udaljenost od samo 10 km od turske vojske između gradova Tel Tamra i Ras al-Aina i u svakom trenutku može doći do sukoba dviju vojski. Isto tako, jedinice sirijske vojske raspoređene su u gradu Manbiju, udaljenom tri kilometara od turske granice. U strahu od izbijanja sukoba između sirijske i turske vojske ruske su postrojbe stale kao tampon zona između dviju strana. I Moskva je jučer osudila tursku akciju u Siriji.

Dok turska operacija izaziva osude diljem svijeta, osim u Kataru, i čelnik bošnjačke Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović podržao je tursku vojnu operaciju protiv Kurda u Siriji tvrdeći kako je Turska na to bila “prisiljena”