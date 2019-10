Sirijske snage ušle u kurdski Manbij kako bi zaustavili tursku vojsku

Snage sirijske vlade ušle su u utorak u kurdski grad Manbij na sjeveru Sirije, u sklopu dogovora s kurdskim borcima i sirijske vlade da zaustave tursku invaziju.

Sirijski opservatorij za ljudska prava izvijestio je da su sirijske snage ušle u taj grad, a sirijska državna televizija prenijela je snimke ljudi u Manbiju kako pozdravljaju vojnike.

Ruski državni mediji prenijeli su izjavu ruskog ministarstva obrane da je sirijska vojska uspostavila "punu kontrolu nad Manbijem i obližnjim naseljima".

#BREAKING: According to #Russian Ministry of Defense, #Syria Arab Army has full control over #Manbij. #Russia Military Police has also established check-points in NW Manbij. If, #Turkish Army & its #SNA Islamist militias don't retreat, they might be bombed by #Russian Air Force! pic.twitter.com/O8HOhV48bd