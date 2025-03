PROLJETNI MEĐUNARODNI SAJAM

FOTO Na sajmu u Gudovcu od igle do lokomotive, ali evo koliko košta ručak

Sajam je otvoren za posjetitelje od petka do nedjelje od 9 do 18 sati. Cijena ulaznice iznosi šest eura za odrasle, dok je za djecu iznad sedam godina, umirovljenike, osobe s invaliditetom i grupne posjete cijena pet eura. Djeca do sedam godina imaju besplatan ulaz.