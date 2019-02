Sukob Indije i Pakistana mogao bi dovesti do nesagledive katastrofe

Eskalacija sukoba između dviju nuklearnih zemalja, Indije i Pakistana, zabrinula je cijeli svijet. Ako se taj sukob brzo ne zaustavi, mogao bi izmaknuti kontroli i dovesti do nesagledive katastrofe.

Posljednji rat 1999.

Najnoviji sukobi između Indije (1,3 milijarde stanovnika) i Pakistana (203 milijuna) izbili su nakon bombaškog napada 14. veljače u kojem je poginulo najmanje 40 indijskih vojnika i za koji je odgovornost preuzela pobunjena islamistička skupina Jaish-e-Mohammed (JeM) sa sjedištem u Pakistanu koja je, po tvrdnji Indije, izravno povezana s pakistanskom obavještajnom službom Inter-Service Intelligence (ISI).

Kao odmazdu, indijski bombarderi izveli su napad na pakistanski teritorij i ubili velik broj islamista. Nakon toga, Pakistan je srušio dva indijska vojna zrakoplova nad Kašmirom i zarobio jednoga pilota. S druge strane, Indija tvrdi da je srušila pakistanski lovac F-16. Zbog nastale situacije, odmah je prekinut i zatvoren zračni prostor na području sukoba iznad Kašmira.

U nastojanju da smanji tenzije, pakistanski premijer Imran Khan (inače bivši igrač kriketa), obraćajući se naciji predložio je indijskom premijeru Nerendri Modiju razgovore o ublažavanju rastućih napetosti između dvaju nuklearno naoružanih susjeda kazavši da nijedna zemlja neće imati koristi od rata i kako se nada da će zdrav razum prevladati, dodajući da je Pakistan spreman na suradnju. Također, pakistanski premijer Khan ponovio je obećanje da će surađivati s Indijom te pomoći u otkrivanju krivaca za samoubilački bombaški napad u indijskom dijelu Kašmira.

Dok SAD, EU, Rusija i Kina pritišću obje strane da sjednu za pregovarački stol i dogovore primirje, analitičari su uvjereni da će Indija i Pakistan teško postići trajno rješenje za spor s obzirom na to da on traje već 72 godine. Indija i Pakistan vodili su tri rata za Kašmir – 1947., 1965. i 1999. godine – te još jedan 1971. godine oko prava na nezavisnost Istočnog Pakistana. U razdoblju od 1947. do 1999. zabilježeni su i manji sukobi te mnogobrojni oružani incidenti. Glavni uzrok ratova je spor oko Kašmira, područja na kojem su za vrijeme podjele Indije većinu imali muslimani, ali čiji ga je hinduski vladar predao novostvorenoj državi Indiji umjesto Pakistanu. Granicu u Kašmiru nacrtao je britanski odvjetnik Cyril Radcliffe. Ta je granica razdvojila obitelji i bila je povod za kasnije ratove i brojne žrtve.

Jedino se rat 1971. vodio zbog indijske podrške pokretu za nezavisnost današnjeg Bangladeša od pakistanske vlasti. Već se 72 godine njeguje kultura mržnje i nacionalizma između Indije i Pakistana što je rezultiralo velikim nasiljem. Oko milijun ljudi izgubilo je život, još milijun ih je protjerano. Indijski potkontinent, nekoć domovina ljudi najrazličitijih vjera, postao je žrtva podjele i komadanja. Na njegovu sjeveru nastala je država na temelju vjere, ali i nepovjerenja i otuđenja. Ta država zove se Pakistan.

Vjerski sukob

Već u prvim mjesecima nakon razdvajanja niknula je klica sukoba između Indije i Pakistana koja je prouzročila još mnogo patnji i žrtava sve do današnjih dana. Dvije mlade države upustile su se u sukob oko Kašmira. Pakistanski utemeljitelj Ali Jinnahje poslao je odrede plemenskih boraca koji su trebali “osloboditi” Kašmir od vladavine tamošnjeg maharadže hinduističke vjere. Indija je uzvratila slanjem svoje vojske koja je osvojila većinu pokrajine, a ostali dio Kašmira preuzeo je Pakistan. Nakon što se Pakistan udružio s islamističkim separatistima, sukob se od sekularnog i etničkog pretvorio u borbu između različitih vjera.

Dok cijeli svijet poziva obje države na suzdržanost, Saudijska Arabija šuti. Naime, sukob između dviju država izbio je samo nekoliko dana nakon što je saudijski princ Mohammad Bin Salman posjetio Indiju i Pakistan, kojem je donio 20 milijardi dolara.

