Putin o sastanku sa Zelenskim: Ne vidim smisla, ali spreman sam ga ugostiti u Moskvi

Ruski predsjednik Vladimir Putin ocijenio je mirovni sporazum za okončanje rata u Ukrajini "praktički nemogućim", izražavajući sumnju u političku volju Kijeva. Govoreći na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku, Putin je izjavio kako "ne vidi mnogo smisla" u izravnom sastanku s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, piše The Kyiv Independent. Iako je potvrdio da je načelno spreman za takve razgovore, odmah je postavio uvjet koji je Kijev već odbacio - sastanak se može održati jedino u Moskvi. Ova izjava dolazi u trenutku pojačanog diplomatskog pritiska američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji inzistira na hitnom pronalasku rješenja za sukob koji je Rusija započela u veljači 2022. godine.

Putin je svoj pesimizam obrazložio, kako je rekao, "tehničkim i pravnim poteškoćama" na ukrajinskoj strani. Ustvrdio je da ukrajinski ustav zahtijeva održavanje referenduma za bilo kakve teritorijalne sporazume, što je nemoguće provesti dok je u zemlji na snazi ratno stanje. "Ako se ukine ratno stanje, odmah se moraju održati predsjednički izbori. Nakon referenduma, ako se uopće održi, ovisno o rezultatima, potrebno je odobrenje Ustavnog suda", objasnio je Putin, dodajući kako taj sud trenutno nije funkcionalan zbog političke krize. Zbog svega toga, proces smatra "beskrajnim" i bezizglednim, iako je ponovio da su vrata za sastanak otvorena, ali samo u glavnom gradu Rusije.

S druge strane, američki predsjednik Donald Trump, koji se 15. kolovoza sastao s Putinom na Aljasci, gubi strpljenje i pojačava pritisak. Trump je izrazio nadu u bilateralni sastanak Putina i Zelenskog kao preduvjet za trilateralni summit na kojem bi i sam sudjelovao. Zaprijetio je Rusiji novim kaznenim sankcijama i sekundarnim carinama ako uskoro ne pristane na mir. Na pitanje o posljedicama ako do sastanka ne dođe, Trump je bio jasan: "Da, bit će ih. Vidjet ćemo što će se dogoditi... Želim vidjeti da se ovo završi." Putem medija poručio je kako su "pripreme za sastanak" već započele, no Putinova posljednja izjava dovodi u pitanje hoće li do summita uopće doći.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da Putin samo glumi da ne želi mir i pregovore. "Zapravo, globalni pritisak može oblikovati interes Rusije za okončanje rata", napisao je Zelenski na društvenoj mreži X. Odbio je Putinov poziv u Moskvu, kazavši da, ako je ruski predsjednik ozbiljan u vezi sastanka, ne bi ga pozivao u Kremlj. "Zreli lideri trebali bi s ovakvog sastanka izaći s nekim rezultatima, po mogućnosti s krajem rata", dodao je Zelenski. Iz Kijeva su više puta poručili kako je preduvjet za pregovore potpuni prekid neprijateljstava, dok Kremlj inzistira na ekstremnim ustupcima, poput priznanja ilegalno anektiranih teritorija.

Uz raspravu o mirovnom sporazumu, Putin je poslao i oštro upozorenje zapadnim saveznicima. Izjavio je da će se bilo koje strane trupe na tlu Ukrajine, uključujući i one iz NATO saveza, smatrati "legitimnim metama za uništenje". Ova prijetnja dolazi u vrijeme dok Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i druge članice NATO-a razmatraju slanje trupa u Ukrajinu kao dio sigurnosnih jamstava nakon eventualnog postizanja mira. Putin je ponovio kako je jedan od "korijenskih uzroka" sukoba upravo "uvlačenje Ukrajine u NATO". Njegov glasnogovornik Dmitrij Peskov dodao je da prisutnost bilo kakvih stranih snaga u blizini ruske granice Moskva smatra prijetnjom, tvrdeći da se sigurnost jedne zemlje ne može jamčiti potkopavanjem sigurnosti druge.