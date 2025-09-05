Naši Portali
ODBACIO PLAN

Je li ovo konačan kraj sna o miru? Putin iz Vladivostoka zaprijetio Zapadu: 'Ako se pojave, bit će legitimne mete za uništenje'

Reuters/Pixsell
VL
Autor
Doris Kujek/Hina
05.09.2025.
u 09:00

Putin je to poručio dan nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao da se 26 zemalja obvezalo pružiti poslijeratna sigurnosna jamstva Ukrajini, uključujući međunarodne snage na kopnu, moru i u zraku.

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u petak da će se zapadne vojne snage raspoređene u Ukrajini smatrati legitimnim metama ruskih napada.  "Ako se neke trupe pojave tamo, posebno sada tijekom vojnih operacija, polazimo od činjenice da će to biti legitimne mete za uništenje“, rekao je Putin na ekonomskom forumu u Vladivostoku. "A ako se donesu odluke koje vode miru, dugoročnom miru, onda jednostavno ne vidim nikakvog smisla u njihovoj prisutnosti na teritoriju Ukrajine, točka", dodao je ruski predsjednik koji je pokrenuo invaziju na Ukrajinu 2022. godine. 

Putin je to poručio dan nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao da se 26 zemalja obvezalo pružiti poslijeratna sigurnosna jamstva Ukrajini, uključujući međunarodne snage na kopnu, moru i u zraku.

"Kao oblik jačanja mira, 26 zemalja obvezalo se rasporediti trupe u Ukrajini, gdje će biti prisutne na kopnu, moru ili u zraku", rekao je Macron novinarima u četvrtak, stojeći uz ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija u Elizejskoj palači u Parizu. Francuski predsjednik nije rekao koje su to zemlje ponudile svoje vojne snage, ali zna se da su Francuska i Velika Britanija među njima.

Strani vojni kontingenti ne mogu pružiti sigurnosna jamstva za Ukrajinu i potrebno je obaviti mnogo posla prije sastanka na visokoj ili najvišoj razini između Moskve i Kijeva o rješavanju sukoba u Ukrajini, rekao je u petak glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov za agenciju RIA-u. 

Njemačka je spremna povećati izdvajanja za obuku i naoružavanje ukrajinskih snaga, no o daljnjim vojnim obavezama poput slanja vojnika odlučit će tek nakon što se jasnije odrede uvjeti mira, objavio je glasnogovornik vlade u četvrtak, dok su Italija i Poljska jasno dale do znanja da neće slati svoje trupe u Ukrajinu. 

Hrvatska je članica Koalicije voljnih, koja okuplja tridesetak mahom europskih zemalja te Kanadu i Australiju, ali je premijer Andrej Plenković nedavno izjavio da hrvatski vojnici neće u Ukrajinu niti je to ikad bilo na stolu. 
