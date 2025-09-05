Nesreća u Portugalu: Roditelji došli identificirati sina, pronašli ga živog u bolnici

Roditelji 46-godišnjeg njemačkog turista iz Hamburga primili su vijest da im je sin poginuo u nesreći uspinjače u Lisabonu. Odmah su otputovali u Portugal radi identifikacije tijela. Međutim, kada su stigli u lisabonski Institut za sudsku medicinu, ustanovili su da njihov sin nije među preminulima. Ta spoznaja pokrenula je potragu koja je dovela do neočekivanog obrata.

Nakon što su utvrdili da se ne radi o njihovom sinu, obitelj se obratila lokalnoj policiji. Policajac im je na temelju fotografije pomogao u potrazi te ih uputio u bolnicu São José. Tamo su ga pronašli živog, ali u teškom stanju. U nesreći je ozlijeđena i njegova 45-godišnja supruga, koja se nalazi na liječenju u bolnici Santa Maria u kritičnom, ali stabilnom stanju. Njihov trogodišnji sin prošao je gotovo bez ozljeda te ga je nakon nesreće pregledao pedijatar.

Portugalska policija kasnije je objasnila pogrešku u identifikaciji, prenosi Bild. "Fizički opis njemačkog državljanina koji smo dobili vrlo je nalikovao opisu britanskog muškarca. Tek nakon znanstvenih testova, poput DNK analize, bilo je moguće utvrditi pravi identitet preminule žrtve", izjavila je glasnogovornica policije za medije, o čemu je prvi izvijestio CNN Portugal. I njemačko Ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je kako, prema njihovim saznanjima, među poginulima nema njemačkih državljana.

Nesreća se dogodila kada je uspinjača "Elevador da Gloria", jedna od turističkih atrakcija Lisabona, vjerojatno zbog kvara na sajli, krenula niz strmu ulicu, iskočila iz tračnica i udarila u zgradu. U nesreći je poginulo 16 osoba, a više od 20 ih je ozlijeđeno. Među žrtvama je bilo petero portugalskih državljana te 11 stranaca: troje iz Velike Britanije, po dvoje iz Kanade i Južne Koreje te po jedna osoba iz SAD-a, Francuske, Švicarske i Ukrajine.