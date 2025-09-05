Naši Portali
MIROVINSKA KRIZA

Pola radnika u Njemačkoj bira raniju mirovinu: Uvodi se model 'aktivne mirovine'. Evo što donosi

Zagreb: U prvih šest mjeseci ove godine 23.317 novih umirovljenika
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
05.09.2025.
u 19:27

Koalicija kancelara Friedricha Merza najavila je mjeru “aktivne mirovine” kojom žele motivirati građane da ostanu dulje u svijetu rada.

Tijekom 2024. godine čak oko 937.000 ljudi prvi će put ostvariti pravo na starosnu mirovinu u Njemačkoj. Od tog broja, 378.000 će dočekati zakonsku dob od 66 godina, dok će se 559.000 odlučiti za prijevremeni odlazak u mirovinu.

Prema važećim pravilima, radnici koji imaju najmanje 35 godina uplaćenih doprinosa mogu se umiroviti već s 63 godine, no pritom gube 0,3 posto mirovine za svaki mjesec prije navršenih 66 godina, piše Fenix magazin. U 2024. čak 225.200 osiguranika prihvatilo je takva umanjenja. Međutim, za one s 45 godina radnog staža (tzv. “posebno dugotrajno osigurane osobe”), smanjenja se ne primjenjuju ako imaju najmanje 64 godine.

Prošle godine u mirovinu je otišlo i približno 64.900 teško invalidnih osoba, bez obzira na to jesu li imali penalizaciju ili ne. U izvješću njemačkog mirovinskog osiguranja stoji da je prosječna dob umirovljenja u 2024. iznosila 64,7 godina, dok je prije 25 godina bila samo 62,3 godine. Planom je predviđeno da se dobna granica postupno podigne na 67 godina do 2031.

Koalicija kancelara Friedricha Merza najavila je mjeru “aktivne mirovine” kojom žele motivirati građane da ostanu dulje u svijetu rada. Prema tom modelu, oni koji odluče raditi i nakon navršenih godina za mirovinu mogli bi primati do 2.000 eura svoje plaće mjesečno bez plaćanja poreza i doprinosa.

Ključne riječi
mirovine Njemačka

