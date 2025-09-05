Naši Portali
NETANYAHU ODBACIO PRIJEDLOG HAMASA

Unuk Nelsona Mandele: Život Palestinaca mnogo je gori od života crnaca pod aparthejdom

Autor
Hassan Haidar Diab
05.09.2025.
u 16:45

Vojska priprema napad, a milijun Palestinaca prisiljeno je krenuti prema jugu i luci Gaze, gdje humanitarne udruge i brodovi mogu preuzeti raseljene; dosad je otišlo 70.000 ljudi

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbacio je prijedlog Hamasa za sveobuhvatan sporazum i istaknuo da njegov plan uključuje istjerivanje dva milijuna Palestinaca iz Gaze. Najnoviji prijedlog Hamasa otvara mogućnost za prekid rata, ali istodobno otkriva duboke podjele između izraelskih i palestinskih pozicija. Hamas je potvrdio spremnost na "sveobuhvatan sporazum" kojim bi taoci bili oslobođeni u zamjenu za palestinske zatvorenike, a dao je i prijedlog za formiranje neovisne vlade tehnokrata za upravljanje Gazom.

Poruka dolazi u trenutku kada američki predsjednik Donald Trump pojačava pritisak zahtijevajući oslobađanje preostalih 20 talaca. Njegova izjava da bi to odmah dovelo do završetka rata pokazuje nastojanje Washingtona da ubrza pregovore, ali istodobno pokazuje i ograničene poluge pritiska na obje strane.

