VIDEO Racija u Hyundaijevoj tvornici: Stotine uhićenih u najvećoj akciji u povijesti SAD-a

U koordiniranoj akciji američkih agencija uhićeno je 475 radnika na gradilištu tvornice baterija, projektu južnokorejskih divova Hyundai Motor i LG Energy Solution. Dužnosnici su potvrdili da je to najveća operacija na jednoj lokaciji u povijesti Istraga domovinske sigurnosti (HSI). Radovi su odmah zaustavljeni, a većina privedenih, južnokorejskih državljana, prebačena je u pritvor.

Racija je vrhunac višemjesečne istrage o "nezakonitim praksama zapošljavanja", prenosi BBC. Vlasti su utvrdile da su radnici u SAD-u boravili ilegalno, prekoračivši vize ili nezakonito prešavši granicu. Iako još nema kaznenih prijava, istraga se nastavlja kako bi se utvrdila odgovornost poslodavaca unutar mreže podizvođača.

Zaustavljanje radova udarac je za projekt od 4,3 milijarde dolara, dio Hyundaijevog ulaganja od 12,6 milijardi dolara, najvećeg gospodarskog projekta u povijesti Georgije. Iz Hyundaija su poručili da surađuju s vlastima i naglasili da nitko od uhićenih nije njihov izravni zaposlenik. Proizvodnja vozila u obližnjoj tvornici nije pogođena.

Today, @ATFAtlanta joined HSI, FBI, DEA, ICE, GSP and other agencies in a major immigration enforcement operation at the Hyundai mega site battery plant in Bryan County, GA, leading to the apprehension of ~450 unlawful aliens, emphasizing our commitment to community safety. #ATF pic.twitter.com/su6raLrLu6 — ATF Atlanta (@ATFAtlanta) September 4, 2025

Incident je izazvao oštru reakciju Južne Koreje. Ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je žaljenje i zabrinutost, poručivši da se prava njihovih tvrtki i građana ne smiju neopravdano narušavati. Događaj zaoštrava odnose u kontekstu stroge imigracijske politike Trumpove administracije, koja stvara probleme i stranim ulagačima.