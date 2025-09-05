Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 153
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
RADOVI SU ODMAH OBUSTAVLJENI

VIDEO Racija u Hyundaijevoj tvornici: Stotine uhićenih u najvećoj akciji u povijesti SAD-a

FILE PHOTO: The Wider Image: Inside Trump's immigration crackdown as net widens
Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
05.09.2025.
u 18:36

Američke vlasti uhitile su stotine radnika na gradilištu Hyundaijeve tvornice baterija u Georgiji. Operacija, opisana kao najveća u povijesti, zaustavila je radove na projektu vrijednom milijarde dolara i izazvala diplomatske napetosti sa Seulom.

U koordiniranoj akciji američkih agencija uhićeno je 475 radnika na gradilištu tvornice baterija, projektu južnokorejskih divova Hyundai Motor i LG Energy Solution. Dužnosnici su potvrdili da je to najveća operacija na jednoj lokaciji u povijesti Istraga domovinske sigurnosti (HSI). Radovi su odmah zaustavljeni, a većina privedenih, južnokorejskih državljana, prebačena je u pritvor.

Racija je vrhunac višemjesečne istrage o "nezakonitim praksama zapošljavanja", prenosi BBC. Vlasti su utvrdile da su radnici u SAD-u boravili ilegalno, prekoračivši vize ili nezakonito prešavši granicu. Iako još nema kaznenih prijava, istraga se nastavlja kako bi se utvrdila odgovornost poslodavaca unutar mreže podizvođača.

Zaustavljanje radova udarac je za projekt od 4,3 milijarde dolara, dio Hyundaijevog ulaganja od 12,6 milijardi dolara, najvećeg gospodarskog projekta u povijesti Georgije. Iz Hyundaija su poručili da surađuju s vlastima i naglasili da nitko od uhićenih nije njihov izravni zaposlenik. Proizvodnja vozila u obližnjoj tvornici nije pogođena.

Incident je izazvao oštru reakciju Južne Koreje. Ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je žaljenje i zabrinutost, poručivši da se prava njihovih tvrtki i građana ne smiju neopravdano narušavati. Događaj zaoštrava odnose u kontekstu stroge imigracijske politike Trumpove administracije, koja stvara probleme i stranim ulagačima.

Ključne riječi
Hyundai tvronica uhićenja SAD Georgia

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još