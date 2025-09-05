Trump bijesan zbog summita u Kini: Izgubili smo Indiju i Rusiju zbog najmračnije Kine

Američki predsjednik Donald Trump burno je reagirao na slike koje su obišle svijet sa summita Šangajske organizacije za suradnju (SCO) u kineskom Tianjinu, gdje su se sastali kineski predsjednik Xi Jinping, ruski predsjednik Vladimir Putin i indijski premijer Narendra Modi. Na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Trump je izrazio frustraciju zbog sve dubljih veza ovih sila. "Izgleda da smo izgubili Indiju i Rusiju zbog najdublje, najmračnije Kine", napisao je, priloživši fotografiju trojice nasmijanih čelnika. U očito sarkastičnom tonu, dodao je: "Neka imaju dugu i prosperitetnu zajedničku budućnost!" Ova objava predstavlja značajan zaokret u Trumpovoj retorici, koji je ranije umanjivao opasnost od formiranja protuameričkog saveza, tvrdeći kako "Kina treba nas puno više nego mi nju".

Njegov gnjev dodatno je potaknula i dosad najveća vojna parada u Pekingu, organizirana povodom 80. obljetnice pobjede nad Japanom u Drugom svjetskom ratu. Događaj, koji je okupio više od 50.000 gledatelja na Trgu Tiananmen, pretvorio se u demonstraciju kineske vojne moći i diplomatskog utjecaja. Najsnažniju poruku Zapadu poslala je slika Xija Jinpinga koji je na počasnoj tribini stajao okružen Vladimirom Putinom i sjevernokorejskim vođom Kim Jong Unom. Bio je to prvi put da su se trojica autoritarnih vođa zajedno pojavila u javnosti, što je protumačeno kao jasan znak formiranja jedinstvene fronte protiv Sjedinjenih Država i njihovih saveznika. Trump ni ovaj događaj nije propustio komentirati. "Molim vas, prenesite moje najtoplije pozdrave Vladimiru Putinu i Kim Jong Unu dok kujete urotu protiv Sjedinjenih Američkih Država", poručio je Xiju putem Truth Sociala.

Reakcije na Trumpove optužbe stigle su brzo. Vladimir Putin je, govoreći novinarima u Pekingu, izjavio kako "američkom predsjedniku ne nedostaje smisla za humor", dok su iz Kremlja poručili kako se nadaju da je Trumpova izjava bila "figurativna, a ne doslovna" te da se "nikakve urote ne kuju". Kineski dužnosnici također su odbacili optužbe, navodeći da razvoj njihovih diplomatskih odnosa "nikada nije usmjeren protiv bilo koje treće strane". Unatoč tim demantijima, parada i summit koji joj je prethodio bili su, prema ocjenama analitičara, pažljivo orkestrirani čin strateške komunikacije. Xi Jinping je u svom govoru poručio da je "veliki preporod kineske nacije nezaustavljiv" i da Kinu "nikada neće zastrašiti nikakvi nasilnici", što je termin koji se u kineskoj diplomaciji često koristi kao aluzija na SAD.

Ovi događaji odvijaju se u kontekstu pojačanih globalnih napetosti, koje je velikim dijelom potaknula Trumpova vanjska politika temeljena na protekcionizmu i carinama. Njegova administracija uvela je carine od 25% na sav indijski uvoz, uz dodatne namete zbog kupnje ruske nafte, što je dovelo do toga da je Indija postala jedna od zemalja s najvišim američkim carinama. Unatoč pritisku i prijetnjama sekundarnim sankcijama, Indija i Kina ostaju najveći kupci ruske nafte, čime izravno financiraju ratni stroj Kremlja. Istovremeno, suradnja između Moskve i Pekinga se produbljuje, što potvrđuje i nedavno potpisani ugovor o izgradnji plinovoda Snaga Sibira-2. Analitičari smatraju da Trumpova politika "bullyinga" i carinskog rata zapravo ima kontraproduktivan učinak, gurajući tradicionalne i potencijalne američke partnere, poput Indije, sve bliže kinesko-ruskoj orbiti. Skupovi u Kini tako su postali rani pokazatelj da se "Amerika na prvom mjestu" politika suočava s ozbiljnim izazovima na globalnoj sceni.