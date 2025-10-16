Priznali krivnju i nagodili se s EPPO-om: Pivac dobio 1,5 milijuna eura kazne

Na zagrebačkom Županijskom sudu je održana sjednica optužnog vijeća vezana za slučaj u kojem su Miljenko Pivac i njegovi suoptuženici bili optuženi za subvencijsku prevaru. EPPO je optužnicu podigao protiv devet osoba i jedne tvrtke. Pivac i još pet osoba su priznali krivnju te su nagodili s EPPO-om. S EPPO-on se nagodila i Pivčeva tvrtka Vajda. Optužno vijeće za troje preostalih optuženika nastavit će s radom sutra te se očekuje da će i oni biti osuđeni na temelju nagodbe s EPPO-om. Miljenko Pivac dobio je novčanu kaznu od 1,5 milijuna eura, a Igor Miljak i Viliam Simon kažnjeni su s po 150.000 eura svaki. Pivac, Miljak i Simon također su osuđeni na po 11 mjeseci zatvora koji su im zamijenjeni radom za opće dobro. Vajda je novčano kažnjena s 1,5 milijuna eura te je već uplatila protupravno stečenu imovinsku korist od 3,2 milijuna eura.

O svemu se oglasio i EPPO, čije priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Danas je na Županijskom sudu u Zagrebu (Hrvatska), donesena presuda protiv šest osoba i jednog trgovačkog društva zbog subvencijske prijevare i krivotvorenja isprava vezano za poljoprivredne fondove Europske unije namijenjene poboljšanju dobrobiti životinja u svinjogojstvu.

Kao što je prethodno izviješteno, u razdoblju od ožujka 2018. do lipnja 2023., bivši i tada aktualni predsjednik uprave, zajedno s predsjednikom i članom nadzornog odbora, podnijeli su više zahtjeva za financiranjem u ukupnom iznosu više od 9 milijuna eura, u sklopu hrvatskog Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020.

Potporom sufinanciranom sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (85%) i Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) nadoknađuju se korisnicima izgubljeni prihod i dodatni troškovi nastali ispunjavanjem obveza koje nadilaze osnovne zakonske propise ili uobičajenu praksu u uzgoju i tovu svinja. Iako su znali da njihova tvrtka ne ispunjava potrebne uvjete, okrivljenici su podnijeli krivotvorene prijave za gospodarstva svojih kooperanata.

Društvo je primilo više od 5,4 milijuna eura subvencija Unije, od čega je 4,7 milijuna eura dobiveno prijevarom. Kada je utvrdila nepravilnosti u postupanju društva, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uskratila je plaćanje 3,6 milijuna eura za 2022. godinu, te je izdala nalog za vraćanje dijela nezakonito primljenih sredstava, što je rezultiralo vraćanjem približno 1,5 milijuna eura.

Presuda je rezultat nagodbe o priznanju krivnje, budući da su okrivljenici priznali krivnju za sve svoje optužbe. Sud je bivšeg predsjednika nadzornog odbora osudio na kaznu zatvora u trajanju od 11 mjeseci koja je zamijenjena radom za opće dobro na slobodi i plaćanje novčane kazne u iznosu od 1,5 milijuna eura. Bivši član nadzornog odbora i predsjednik uprave osuđeni su na kazne zatvora u trajanju od po 11 mjeseci, koje su zamijenjene radom za opće dobro na slobodi i plaćanjem novčanih kazni u iznosu od po 150.000 eura (svaki).

Troje optuženika presuđeno je na kazne zatvora u trajanju od osam mjeseci koje se neće izvršiti ako optuženici u roku od dvije godine ne počine novo kazneno djelo. Optuženo trgovačko društvo je tijekom istrage vratilo iznos neosnovano pribavljene imovinske koristi u iznosu većem od 3,2 milijuna eura, a današnjom presudom mu je izrečena novčanu kazna u iznosu od 1,5 milijuna eura. Postupak u odnosu na preostalo troje optuženika se nastavlja.

EPPO je neovisni ured javnog tužitelja Europske unije. Odgovoran je za istragu, kazneni progon i podizanje optužnice za kaznena djela protiv financijskih interesa EU", stoji u priopćenju EPPO-a.