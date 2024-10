Sumnje u subvencijsku prevaru za uzgoj svinja: Pivcu i još trojici određen istražni zatvor

Od njih devetorice, koji su u četvrtak uhićeni u zajedničkoj akciji Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) i policije zbog sumnje u subvencijsku prevaru povezanu s uzgojem svinja, do suca istrage zagrebačkog Županijskog suda su došla samo četvorica. Radi se o Miljenku Pivcu, bivšem dopredsjedniku NO Mesne industrije Vajda, Igoru Miljku, sadašnjem predsjedniku NO te tvrtke, te bivšem i sadašnjem predsjedniku uprave tvrtke, Alenu Kajmoviću i Vilimu Simonu.

Za njih četvoricu je EPPO, nakon što ih je ispitao tražio određivanje istražnog zatvora, dok su ostali osumnjičenici nakon ispitivanja na tužiteljstvu, pušteni da se u ostatku postupka brane sa slobode. Riječ je osobama iz nižeg menadžmenta tvrtke MI Vajda, a po neslužbenim informacijama, osumnjičenici su iznijeli obrane i zanijekali krivnju. Što se tiče četvorice za koje EPPO traži određivanje istražnog zatvora, za Kajmovića se to traži zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, dok se za ostale, osim zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, to traži i zbog opasnosti od ponavljanja djela. Sudac istrage je prijedlog EPPO-a prihvatio pa je Pivcu i ostalima odredio jednomjesečni istražni zatvor: Pivcu i Simonu zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela, a drugoj dvojici zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke.

Tvrtka Mesna industrija Vajda je jedna od tvrtki iz konzorcija najveće mesno-prerađivačke tvrtke Braća Pivac. EPPO se za način na koji su koristili potpore za uzgoj svinja zainteresirao ljetos, kada su osumnjičenicima pretražene kuće i stanovi, a pretraženi su i poslovni prostori tvrtki MI Vajda i Braća Pivac. Ono što je tada izuzeto, u međuvremenu je očito izanalizirano te je bilo podloga i za uhićenja osumnjičenika i za pokretanje istrage. Miljenko Pivac je nakon što je EPPO ljetos izuzeo dokumente iz spomenutih tvrtki dao ostavku na mjesto dopredsjednika NO u MI Vajda, no ne zna je li ga na to potaknula činjenica da se EPPO počeo zanimati za poslovanje konzorcija Braće Pivac.

Što se tiče priče za koju su on i ostali osumnjičeni, ukratko sve se svodi na to da ih EPPO sumnjiči da su pronevjerili dio subvencija koje su dobili od EU za uzgoj svinja. Od ukupno traženih preko devet milijuna eura, tvrtki je isplaćeno više od 5,4 milijuna eura subvencija. No kada su utvrđene nepravilnosti u postupanju tvrtke, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uskratila je plaćanje 3,6 milijuna eura potpora za 2022., te je izdala nalog kojim se tražilo vraćanje djela nezakonito primljenih sredstava, pa je na koncu i vraćeno oko 1,5 milijuna eura. Potpore su bile isplaćivane kako bi svinje iz uzgoja bile tretirane na human način, kako bi bile smještene u adekvatne svinjce, kako bi bile pravilno hranjene... EPPO sumnja da unatoč tome što su potpore isplaćivanje za poboljšanje života svinja to nije bilo tako, a sumnja se i da su potpore dijeljenje nekim kooperantima iako oni uopće nisu imali svinjogojske farme, što, prema neslužbenim informacija, osumnjičenici negiraju.

