Strenja: Beroš nije bio desna ruka Kujundžiću

Berošev istup na Odboru bio je korektan i s tim nemam problema, no ovoj je Vladi istekao rok trajanja i niti jedna promjena više ne može donijeti ništa dobro. I za Hrvatsku bi bilo da se što prije raspišu novi izbori jer ova vlada ne uživa povjerenje, a resor zdravstva je važan resor i sve što je učinjeno u mandatu bivšeg ministar Kujundžića dovelo je do toga da se zdravstvo nalazi pred kolapsom. Zato sumnjam da će Beroš moći nešto učiniti. On će, gdje god zatraži naš savjet, imati pomoć i potporu nas u oporbi, ali ne možemo glasati za njegov izbor jer smatramo da je Vladi istekao rok trajanja. Beroš snosi dio odgovornosti za teško stanje u zdravstvu jer je bio dio Kujundžićeva tima, no to mu može biti i prdnost jer zna što je loše pa konkretnim potezima može učiniti određene pomake i u tome će imati našu podršku – kazao je nakon sjednice saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku njegov član, SPD-ov Željko Jovanović, pojasnivši zašto je pri iskazivanju povjerenja Viliju Berošu, kao kandidatu za novog ministra zdravstva, glasao protiv.

– Beroš ima moju podršku. Pitam se samo zašto je premijer Plenković ovako dugo čekao. Izgubili smo tri godine, a mogli smo za to vrijeme neke stvari u zdravstvu već pokrenuti. Vodila sam oba dosadašnja opoziva bivšeg ministra navodeći u čemu je problem, a sad smo dali podršku Berošu jer vidimo da on sve te probleme pozna i spreman je razgovarati, što je jako bitno, tim više što već sad nudi i određena rješenja. A rješenja su zapravo na stolu. Neka samo otvori ladice stola bivšeg ministra, u njima su mnoga rješenja u obliku gotovih, izrađenih nacionalnih planova u borbi protiv ovisnosti, akcijskog plana dječje psihijatrije, rješenje hitne hitne medicinske službe... – izjavila je nakon sjednice i predsjednica Odbora Mostova Ines Strenja dodavši da će u Berošu imati sugovornika, a to je bitno jer teče posjednja godina mandata, a Beroš može povući neke poteze po kojima može ostati upamćen kao netko tko je ipak nešto učinio, navevši pritom primjer dosadašnjeg nerješavanja problema plaćanja prekovremenog rada liejčnika, za što niej bilo sluha. Na novinarsko pitanje smeta li je što je Beroš bio u najužem timu bivšeg ministra, Strenja je uzvratila:

– Beroš je posljednje dvije godine bio Kujundžićev pomoćnik i vidjela sam da nije bio desna ruka ministra Kujnundžića. Njegova desna ruka bili su njegovi ljudi iz Hrvatske zore i oni s kojima je komunicirao izvan ministarstva koje je uspio postaviti u većinu upravnih vijeća bolnica, u menadžment bolnica. Na taj način se radilo. A Beroš je bio pomoćnik koji je pokrivao jedan uski segment i tko god je s njim radio vidio je kako je brzo i kooperativno rješavao neke konkretne goruće stvari koje su mu bile dostavljene. On je bio zadužen za jedan usku sektor bolničke problematike i taj je dio, u okviru svojih ovlasti odrađivao, a bivši je ministar suradniek imao među nekim drugim ljudima. Bivši je ministar prvenstveno rješavao političke križaljke u hravtskom zdravstvu, što nije dobro.