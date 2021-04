Stravičan napad u američkoj školi: Propucan policajac i više učenika, sve službe su na terenu

U srednjoj školi Austin-East Magnet High u Knoxvilleu u američkoj saveznoj državi Tennessee došlo je do pucnjave iz vatrenog oružja pri čemu je nastradalo više osoba.

Među ustrijeljenim ljudima je i jedan policijac, potvrdila je tamošnja policija. Američki mediji pišu kako je policija dobila dojavu da školom odjekuju pucnjevi, a kad su ušli u školu odmah je zapucano i na njih.

Multiple agencies are on the scene of a shooting at Austin-East Magnet High School. Multiple gunshot victims reported, including a KPD officer. The investigation remains active at this time. Please avoid the area. pic.twitter.com/ViQirnQSpx