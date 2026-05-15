Strašna nesreća u raju za turiste: Profesorica, njezina kći i istraživači poginuli na 50 metara dubine

Pet talijanskih državljana poginulo je u teškoj ronilačkoj nesreći na Maldivima, potvrdilo je talijansko Ministarstvo vanjskih poslova. Tragedija se dogodila u području Vaavu Atola, gdje su ronioci navodno pokušavali istražiti podvodne špilje na dubini od oko 50 metara. Prema informacijama koje prenose strani mediji, četvero stradalih bilo je povezano sa Sveučilištem u Genovi. Među njima su profesorica ekologije Monica Montefalcone, njezina kći Giorgia Sommacal, koja je bila studentica, te dvoje istraživača, Muriel Oddenino i Federico Gualtieri, diplomirani morski biolog. Peta žrtva je Gianluca Benedetti, voditelj brodskih operacija i instruktor ronjenja.

Maldivska vojska objavila je da je jedno tijelo pronađeno u špilji na dubini od oko 60 metara, dok se vjeruje da se i ostali nestali ronioci nalaze na istom mjestu. U potragu su upućeni specijalizirani timovi s posebnom opremom, a vlasti su akciju opisale kao iznimno rizičnu zbog zahtjevnih uvjeta pod morem. Prema lokalnim medijima, skupina je u more ušla u četvrtak ujutro. Posada broda s kojeg su ronili prijavila ih je nestalima nakon što se nisu pojavili na površini u predviđeno vrijeme.

Policija je izvijestila da je vrijeme na području nesreće bilo vrlo loše. Na snazi je bilo žuto upozorenje za putničke brodove i ribare zbog nemirnog mora i nepovoljnih vremenskih uvjeta. Mjesto tragedije nalazi se oko 100 kilometara južno od glavnog grada Maléa. Sveučilište u Genovi oprostilo se od stradalih emotivnom porukom na društvenim mrežama, izrazivši „najdublju sućut“ obiteljima i prijateljima žrtava.

Ovo bi mogla biti najteža pojedinačna ronilačka nesreća u povijesti Maldiva, popularne turističke destinacije poznate po koraljnim otocima i atraktivnim lokacijama za ronjenje. Iako su nesreće tijekom ronjenja i snorkelinga na Maldivima relativno rijetke, posljednjih godina zabilježeno je nekoliko tragičnih slučajeva. Prošlog prosinca iskusna britanska roniteljica izgubila je život tijekom ronjenja kod otočnog resorta Ellaidhoo, dok je njezin suprug preminuo nekoliko dana kasnije nakon što mu je pozlilo. Godine 2024. život je izgubio i japanski političar tijekom snorkelinga u atolu Lhaviyani.