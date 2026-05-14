Što se događa s predstavnikom Italije na Eurosongu? Otkazao nastup u posljednji trenutak

Velika zabrinutost zavladala je među obožavateljima talijanske eurovizijske zvijezde Sala Da Vincija (57) Samo nekoliko dana prije finala Eurosonga, pjevač je neočekivano morao otkazati jedan planirani nastup, što je odmah izazvalo zabrinutost među fanovima. Pjevač je trebao je u četvrtak u 13 sati nastupiti u Eurofan Houseu u Beču, no nastup je otkazao u posljednji trenutak, prenosu Heute. Ipak, nekoliko sati kasnije iznenadio je publiku pojavivši se na pozornici Eurovision Villagea kod gradske vijećnice, gdje je prema planu nastupio u 16:30 sati, prenosi RTL. Razlog otkazivanja zasad nije poznat, a službenih informacija o tome još uvijek nema. Na društvenim mrežama već su krenula brojna nagađanja. Mnogi obožavatelji strahuju da se iza svega kriju zdravstveni problemi, dok drugi smatraju da je riječ o stresu uoči Eurosonga. Sal Da Vinci ove godine predstavlja Italiju na Eurosongu i mnogi ga fanovi smatraju jednim od favorita natjecanja.

Njegova pjesma “Per sempre sì” odmah je osvojila simpatije eurovizijske publike. Glazbenik je desetljećima velika zvijezda u Italiji, a posebnu popularnost stekao je nastupima na poznatom festivalu Sanremo. Hoće li ovo iznenadno otkazivanje utjecati na njegov nastup u velikom finalu, zasad nije poznato. Obožavatelji se nadaju da će se Sal Da Vinci oporaviti na vrijeme i nastupiti prema planu. Salvatore Michael Sorrentino, poznatiji pod umjetničkim imenom Sal Da Vinci, talijanski je pjevač, kantautor i glumac, posebno poznat po izvođenju napuljskih pjesama. Kao autor surađivao je s brojnim poznatim imenima talijanske glazbene scene, među kojima su Ornella Vanoni i Renato Zero, a pjesme je stvarao i s Gaetanom Currerijem, Pasqualeom Panellom i Robertom De Simoneom.

Od 2021. zajedno s Fabiom Espositom vodi emisiju “Pazzi di pizza” na talijanskom kanalu Food Network. Rođen je 1969. u New Yorku. Njegov otac Mario Da Vinci, pravim imenom Alfonso Sorrentino, poznati napuljski pjevač i glumac, tada je bio na turneji po Sjedinjenim Američkim Državama, gdje mu se kasnije pridružila i supruga Nina. Sal je odrastao u Napulju, a od 1992. godine u braku je s Paolom Pugliese. Imaju dvoje djece, sina Francesca i kćer Annachiaru, te troje unučadi: Salvatorea, Ninu i Antonija.