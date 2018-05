Aleksić: Postajem konkurencija bankama, suvlasnik buduće banke

Od danas počinjem novi način borbe protiv banaka: uz dosadašnje ukazivanje na njihove loše prakse, kao suvlasnik jedne buduće banke postajem i konkurencija bankama - najavio je Goran Aleksić, saborski zastupnik Snage koja je na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru, zajedno s Udrugom Franak, dala potporu osnivanju etične banke. Aleksić je kao privatna osoba uplatio članski ulog od 2500 kuna u Zadrugu za etično financiranje i time se uključio u projekt.

- Smatramo da je to vrlo važno - i Snaga, i Udruga Franak. Mi smo svojim radom iz prve ruke svjedočili nepoštenom i nezakonitom poslovanju banaka, a HNB, umjesto da podržava ovakve projekte, podržava poslovanje banaka koje su osuđene jer su primjenjivale nezakonite i nepoštene kamatne stope. Većina, posebno onih sa stranim majkama, to i dalje radi. Upravo ovakva jedna banka to neće nikad raditi - istaknuo je Aleksić te dodao da je jako sretan što je postao dio te priče o kojoj je, nakon godinu dana promišljanja, zaključio da je - prava stvar.

Upravitelj ZEF-a Goran Jeras kaže kako im je podrška Franka izuzetno bitna jer su upravo oni otvorili temu nepoštenih praksi koje banke u Hrvatskoj provode, što je rezultiralo i sudskim presudama te ih smatraju autoritetom u području standarda koje bi banke trebale ispunjavati u potrošačkom kreditiranju.

- Već se predugo postavlja pitanje može li se i u Hrvatskoj voditi drukčije bankarstvo koje bi mobiliziralo hrvatski novac za hrvatske projekte, s reinvestiranjem profita u lokalno gospodarstvo. Novac hrvatskih građana uz skupu i netransparentnu kamatu investira se bez ikakve mogućnosti da oni sami na to utječu, a profit završava izvan Hrvatske, u matičnim bankama u Italiji, Austriji i Mađarskoj, u korist njihovih gospodarstava i vlasnika banaka. Želimo osvijestiti javnost da se kontrola nad vlastitim depozitima može ostvariti samo osnivanjem vlastite banke koja će raditi u korist održivog razvoja Hrvatske, a ne na njegovu štetu – poručio je Jeras.

Podsjetio je da je trenutačno u Hrvatskoj 90 posto depozita u bankama u stranom vlasništvu koje manje od trećine kredita plasiraju u poduzetništvo, dok ostatak kroz potrošačke kredite i kredite državi generiraju u nove dugove: svaki građanin od 100 kuna koje drži u banci, sa 70 kuna zadužuje svojeg rođaka, susjeda ili sugrađanina, umjesto da ga tim novcem zapošljava i stvara novu društvenu vrijednost.

- Banka koja bi poslovala prema načelima etičnog bankarstva, koja bi sve svoje kapacitete usmjeravala na stvaranje nove vrijednosti lokalnog gospodarstva, u Hrvatskoj još ne postoji, ali uspješne primjere možemo vidjeti u nizu zemalja naprednog dijela Europske unije. U izgradnji naših vlastitih bankarskih kapaciteta koji će biti u službi hrvatskih građana i gospodarstva ZEF je otišao već daleko i koristi upravo model bankarstva koji je, i kad je posrijedi upravljanje rizicima, najsigurniji na svijetu - kaže Jeras te najavljuje Skupštinu ZEF-a na kojoj će članovi odlučiti o predavanju novog zahtjeva za licencu za kraj svibnja, s obzirom da ispunjavaju regulatorne zahtjeve i ubrzano rade na dokumentiranju materijala u tu svrhu.

- Udruga Franak poziva HNB da prestane kočiti osnivanje etične banke, jer će ona financirati projekte koji su razvojni, ekološki i služe primarno za dobrobit zajednice, a ne za maksimizaciju profita - poručila je ispred Franka Jelena Benjak.