Stranci ovakvo stanje nisu zamišljali: Njemačke ceste su u lošem stanju, za popravak su potrebne milijarde

I njemačko ministarstvo prometa, na parlamentarni upit stranke Ljevice je moralo priznati kako su samo za njemačke prometnice potrebni upravo gigantski iznosi za neophodni popravak. Gotovo 25.000 kilometara kolnika na njemačkim glavnim prometnicama je oštećeno i za radnicima vapi praktično trećina dionica „državnih", dakle međugradskih „običnih" cesta, nekih 13.600 kilometara. I autoceste su daleko od onoga kakve si zamišljaju stranci: tamo treba popravak na 11.000 kilometara, odnosno oko 19 posto. Nije bolje niti za željeznicu: i tamo 17.285 kilometara pruga i 1.156 mostova čeka na obnovu, piše Deutsche Welle.

Podatke je od Ministarstva prometa zatražio zastupnik Ljevice Dietmar Bartsch, a odgovor ministarstva dostavljen je i njemačkoj agenciji dpa. Iz njega je također vidljivo da se tek neznatno smanjila dionica željezničkih tračnica koje su još 2022. bile planirane za popravak. Tada je to bilo 17.585 kilometara, a 2023. godine 17.636. To je činilo 28 do 29 posto ukupne željezničke mreže. Broj željezničkih mostova u najgoroj kategoriji po njihovom stanju – kategoriji 4, dakle tek nešto iznad opasno po život – također se jedva promijenio.

Od rupa pa do rupetina

Ministarstvo se nije upuštalo u objašnjenje kako se razvijao popravak cestovnih prometnica od 2022. godine. Tek je ukazalo na završene modernizacijske radove na 212 djelomičnih konstrukcija mostova na autocestama tijekom 2024. godine. Ministarstvo je naglasilo da „potreba za obnovom“ kod cesta može obuhvaćati širok raspon – od manjih zahvata na površini kolnika do „temeljite rekonstrukcije“.

Vladajuća koalicija kršćanskih demokrata i socijaldemokrata namjerava masovno ulagati u infrastrukturu te je za to predvidjela milijarde. Ali isto tako je teško uopće odlučiti, gdje da se počne i što je najvažnije – jer potreba ima baš posvuda.

Bartsch je kritizirao postojeće stanje. „Naše prometnice su na mnogim mjestima dotrajale, na tisućama kilometara“, rekao je političar Ljevice za dpa. „Od oko 4.000 mostova, prošle je godine modernizirano tek 212. Ovim puževim tempom trebat će nam gotovo 20 godina – samo za mostove.“ Infrastruktura je, prema njegovim riječima, konkurentski nedostatak za poduzeća i izvor frustracije za građane.