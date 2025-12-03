Naši Portali
SVI SILNI PREGOVORI UZALUD?

Još nema znakova da su Moskva i Kijev promijenili svoje početne stavove

Autor
Danijel Prerad
03.12.2025.
u 20:20

Glasnogovornik Kremlja Peskov rekao je da bi bilo pogrešno reći da je Putin odbacio američke prijedloge, ali Moskva odbija dodatno komentirati razvoj događaja

Kremlj je u srijedu izjavio da je predsjednik Vladimir Putin prihvatio neke američke prijedloge za okončanje rata u Ukrajini, dok je druge odbacio, te da je Rusija spremna sastati se s američkim pregovaračima onoliko puta koliko je potrebno da se postigne dogovor. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u srijedu je novinarima rekao da nije točno tvrditi kako je Putin odbacio američke prijedloge, naglasivši da je utorak u Moskvi bio prvi susret s posebnim američkim izaslanicima, Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, tijekom kojega su izravno razmijenili mišljenja o tim prijedlozima. Odbio je dati dodatne komentare.

Ključne riječi
mirovni pregovori Ukrajina SAD Moskva Vladimir Putin

Komentara 1

Pogledaj Sve
KA
karijes
20:55 03.12.2025.

Kakvi "progori" ?

