Još nema znakova da su Moskva i Kijev promijenili svoje početne stavove

Kremlj je u srijedu izjavio da je predsjednik Vladimir Putin prihvatio neke američke prijedloge za okončanje rata u Ukrajini, dok je druge odbacio, te da je Rusija spremna sastati se s američkim pregovaračima onoliko puta koliko je potrebno da se postigne dogovor. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u srijedu je novinarima rekao da nije točno tvrditi kako je Putin odbacio američke prijedloge, naglasivši da je utorak u Moskvi bio prvi susret s posebnim američkim izaslanicima, Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, tijekom kojega su izravno razmijenili mišljenja o tim prijedlozima. Odbio je dati dodatne komentare.