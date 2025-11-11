Što se događa s Putinom? Snimka rukovanja ponovno izazva sumnje: 'Nešto nije uredu'

Nova snimka ruskog predsjednika Vladimira Putina ponovno je potaknula rasprave o njegovu zdravstvenom stanju. Povod za nagađanja bilo je jednostavno rukovanje, ali s detaljima koji su odmah privukli pozornost javnosti. Naime, tijekom nedavnog susreta s 22-godišnjom Jekaterinom Leščinskom, predsjednicom pokreta „Zdravi domovinski front“, Putin je raspravljao o mogućoj zabrani prodaje e-cigareta u Rusiji. Međutim, gledatelji su primijetili nešto drugo, izražene vene, naboranu kožu i napetost u njegovim rukama. Na snimci se vidi kako predsjednik nekoliko puta stiska šaku i pomiče prste kao da pokušava ublažiti bol ili grč.

Snimka, koja se brzo proširila društvenim mrežama, potaknula je brojne komentare. Ukrajinski novinar Dmitro Gordon izjavio je kako „Putinove ruke izgledaju natečeno i bolno“, dok su drugi sugerirali da bi ovakvi pokreti mogli ukazivati na probleme s cirkulacijom ili živčanim sustavom. Kremlj je, kao i mnogo puta ranije, sve tvrdnje kategorički odbacio, nazvavši ih „besmislenim spekulacijama“ i „izmišljotinama Zapadnih medija“.

A new video surfaced of putin and there’s something really wrong with his hands. Russians online are starting to worry their ruler isn’t okay.



Nevertheless, we hope he never gets well. pic.twitter.com/NUmqwFMBnW — Saint Javelin (@saintjavelin) November 10, 2025

Ovo nije prvi put da se zdravlje ruskog predsjednika dovodi u pitanje. Tijekom javnih nastupa posljednjih godina, Putin je nekoliko puta pokazivao neuobičajene fizičke pokrete, od trzanja nogu i oslanjanja na pult do nesigurnog držanja tijela. U studenom prošle godine, tijekom posjeta Kazahstanu, kamere su zabilježile kako mu noge podrhtavaju, a tijelo se lagano njiše dok pokušava zadržati ravnotežu. Liječnici koje je konzultirao Daily Mail tada su istaknuli mogućnost Parkinsonove bolesti ili sličnih neuroloških poremećaja, iako bez konkretne potvrde. Putinov fizički izgled posljednjih se godina također promijenio. Promatrači su u više navrata primijetili otečeno lice, napuhane obraze i ukočen izraz, što su pojedini stručnjaci povezali s mogućim liječenjem steroidima.

Steroidne terapije mogu uzrokovati oticanje lica i vrata, ali i promjene u raspoloženju i razmišljanju. Dr. Bob Berookhim iz New Yorka rekao je za Daily Mail kako „takav izgled može biti posljedica upalnih stanja, boli ili liječenja ozbiljnijih bolesti“. Već su ranije kružile glasine da je Putin u svojoj rezidenciji u Sočiju redovito primao liječnike specijalizirane za rak štitnjače, uključujući onkologe i kirurge. Iako je Kremlj te navode nazvao „potpunim izmišljotinama“, činjenica da su posjeti liječnika bili učestali dodatno je potaknula sumnje.

Sumnje su s vremenom prerasle i u teorije da Putin koristi dvojnike. Tijekom 2025. pojavile su se tvrdnje da je na posjet fronti u Kursku poslao osobu koja ga glumi. Na fotografijama s tog događaja Putin izgleda mršavije, s užim licem i drugačijim držanjem, a koristio je i rukom pisane bilješke, što je neuobičajeno za njega. Japanski znanstvenici koji su koristili tehnologiju prepoznavanja lica tvrdili su da postoji svega 53 posto sličnosti između Putina na različitim snimkama, što je potaknulo nagađanja da bi se u nekim javnim nastupima mogao pojavljivati njegov dvojnik. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov na te je tvrdnje reagirao sarkastično, rekavši da „takve priče pripadaju kategoriji apsurdnih teorija zavjere“. Sam Putin se 2020. našalio na vlastiti račun, kada ga je novinar upitao je li on „pravi“. Odgovorio je: „Da, ja sam pravi“, dodavši kako su mu jednom prilikom sigurnosne službe predložile korištenje dvojnika, što je, kako tvrdi, odbio.