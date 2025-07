Stižu nam vrućine, ali ne zadugo. Vakula upozorio: 'Dolazi oluja, moguća tuča i pijavice'

Nakon što je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) u četvrtak izdao meteoalarm za potencijalno opasno vrijeme zbog vrućina za osječku i splitsku regiju, upozorenja su u petak proširena i na kninsku te dubrovačku regiju. Dubrovnik ostaje pod upozorenjem i tijekom subote, što jasno potvrđuje da je novi val vrućina u punom zamahu.

Prema prognozi HRT-a, srpanj se nastavlja u svom promjenjivom ritmu. Četvrtak i petak još će obilježiti pretežno sunčano i vruće vrijeme, ali već tijekom vikenda stiže nova promjena koja bi u mnogim krajevima mogla biti zamjetnija. Pred nama su dani u kojima ćemo se najprije morati nositi s neugodnom sparinom, vrlo visokim UV indeksom i južinom, što mnogima stvara osjećaj iscrpljenosti i težine u zraku. No ubrzo nakon toga, već u subotu i osobito u nedjelju, slijedi naglo osvježenje, uz sve češće pljuskove, grmljavinu, a ponegdje i izražena nevremena s mogućom tučom. Na Jadranu nije isključena ni pojava pijavica.

Foto: DHMZ

Pad temperature tijekom vikenda bit će najosjetniji u unutrašnjosti zemlje, gdje se očekuju niže dnevne vrijednosti nego u prethodnim danima. Nestabilnosti će najprije pogoditi sjeverni Jadran već od petka, zatim se širiti prema srednjem dijelu obale u subotu, a do nedjelje se proširiti i na jug, gdje kiše ponegdje nije bilo više od mjesec dana.

U istočnoj Hrvatskoj četvrtak donosi sunčano vrijeme uz dodatni porast temperature, posebno izražen u Podunavlju, gdje je izdano i upozorenje na toplinski val koji može štetno djelovati na zdravlje. Noć i rano jutro ipak će pružiti barem malo osvježenja. Ništa manje vruće neće biti ni u središnjoj Hrvatskoj, gdje se očekuju dnevne temperature do 33 °C, uz pretežno sunčano vrijeme, ali i mogućnost lokalnih pljuskova, osobito u blizini granice sa Slovenijom.

Na zapadu zemlje, posebice u unutrašnjosti Istre i Gorskom kotaru, također su moguće lokalne nestabilnosti. Jutarnje temperature bit će između 13 i 17 °C, uz more oko 22 °C, dok će dnevne dosezati između 30 i 32 °C, nešto niže u planinskim područjima.

Dalmacija ostaje pod utjecajem vrućeg vremena. Očekuju se vrlo visoke dnevne temperature, osobito u unutrašnjosti, gdje bi mogle dosegnuti i 35 °C. More će biti mirno do malo valovito, s temperaturom oko 25 do 26 °C, a uz vedrinu i prevladavajuće sunčano vrijeme puhat će burin i maestral. Noćne temperature neće padati ispod 21 °C, a u nekim dijelovima i iznad 24 °C. I dalje je na snazi žuti meteoalarm zbog umjerene opasnosti od toplinskog vala.

Petak će u većini kopnenih krajeva ostati vruć i sparan, uz povremenu pojavu pljuskova i grmljavine, ali već za vikend dolazi izraženija promjena – sve više oblaka, sve više kiše, a sve manje vrućine. Nedjelja bi mogla donijeti i olujna nevremena, osobito u unutrašnjosti, a mogući su i jaki udari vjetra.

Na Jadranu će se upozorenja zbog vrućina postupno zamijeniti onima za vremenske nepogode. Uz obalu će od petka sve češće biti pljuskova, grmljavine, jakih i promjenjivih vjetrova, a u ponekim dijelovima i tuče te pijavica. Iako će početak sljedećeg tjedna još donijeti promjenjive vremenske uvjete, prema kraju srpnja raste vjerojatnost za dolazak stabilnijeg, sunčanog i ponovno vrlo toplog razdoblja. Početkom kolovoza mogli bismo ponovno ući u duži period ljetnog vremena, s čestim visokim temperaturama koje bi mogle potrajati veći dio mjeseca.