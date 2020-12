Stiže olujno nevrijeme: Dizat će valove do 6 metara, udari vjetra do 120 km/h

Sutra je na snazi crveni meteoalarm, upozorenje najvišeg stupnja, za područje Jadrana gdje stižu opasne vremenske neprilike.

Veći dio dana puhat će jako i olujno jugo, ponegdje i orkansko pa će more biti većinom jače valovito, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana moguće čak i uzburkano, a mjestimice će pasti i obilna kiša. U sjevernijim hrvatskim krajevima za mnoge će biti znatno povoljnije, iako uz južinu ne posvuda tiho i suho, javlja HRT.

Nedjelja će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti iznadprosječno topla i vjetrovita, te djelomice sunčana. Puhat će umjeren do jak jugoistočni vjetar, a najviša temperatura zraka biti i do 14 °C.

U središnjoj Hrvatskoj umjereno do znatno oblačno, uglavnom prema kraju dana mjestimice s kišom, ponajprije u najzapadnijim krajevima. Najniža jutarnja temperatura između 2 i 7 °C, a i danju u mnogim mjestima relativno toplo. Vjetar slab i umjeren jugoistočni.

Još vjetrovitije u gorju te još više na sjevernom Jadranu, gdje će biti oblačno s grmljavinom i često obilnom kišom, uz mogućnost bujičnih i urbanih poplava, osobito u Istri. U gorju će puhati umjeren do jak jugoistočnjak, a na sjevernom Jadranu jako i olujno jugo uz moguće orkanske udare i na otvorenom uzburkano more. Prema kraju dana jugo u slabljenju i okretanju na jugozapadnjak.

Iznimno vjetrovito u nedjelju će biti i u Dalmaciji, pogotovo na srednjem Jadranu, gdje će jugo također biti olujno, uz udare mjestimice veće od 120 km/h, a na otvorenom moru i valove oko 6 metara. Navečer vjetar u slabljenju. Prevladavat će oblačno, povremeno s kišom, osobito u drugom dijelu dana kada će biti i grmljavine i obilnijij pljuskova. Temperatura većinom između 14 i 18 °C, u Zagori ujutro niža.

Na jugu Hrvatske temperatura može porasti i do 19 °C, a ujutro će biti oko 15 °C. Uz umjereno i pretežno oblačno mjestimice će biti kiše, no glavnina vjerojatno prema kraju dana, kada će biti i izraženija, uz moguću grmljavinu. Jugo jako i olujno, a more jače valovito do uzburkano, prognozira Tomislav Kozarić, dipl. ing.

I u manje toplom novom tjednu povremeno će padati kiša, i dalje češća i obilnija na Jadranu i područjima uz njega, a u gorju će vrlo vjerojatno gdjekad biti i snijega. Na Jadranu će nastaviti prevladavati umjereno i jako jugo, a uz obalu sjevernog dijela istočnjak i bura.