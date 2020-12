'Kako su me cijepili Sputnikom V': Dobrovoljac otkrio sve detalje ispitivanja cjepiva

Masovno cijepljenje protiv koronavirusa u Rusiji bi trebalo početi sredinom prosinca. Predsjednik Putin je vladi dao odgovarajući nalog. Najprije će cijepiti liječnike i prosvjetne radnike. Paralelno s tim nastavit će se testovi cjepiva "Sputnik V” koje je ljetos razvio moskovski Institut Gamaleja. Dopisnik Deutsche Wellea Sergej Satanovski prijavio se dobrovoljno da na njemu testiraju cjepivo. Zapisao je svoja iskustva i podijelio ih s javnosti.

Sergejev izvještaj

"Budite dobrovoljac u ispitivanju cjepiva protiv COVID-a 19” - tako su na internetskim stanicama tražili sudionike testiranja. U rujnu se o cjepivu znalo malo, a broj zaraženih u Rusiji nije bio alarmantan. U studenom se to promijenilo, broj zaraženih je naglo rastao. Odlučio sam riskirati i primiti cjepivo. Uvjerila me je patnja prijatelja koji su teško oboljeli i bili stavljeni u karantenu u svoje stanove.

Morao sam ispuniti formular na stranici moskovske gradske uprave. Između ostalog, u upitniku su postavljana pitanja jesam li već bio zaražen koronavirusom, imam li neke kronične bolesti. Prema zavodu za zdravstvo, ljudi koji su već bili zaraženi ne bi se trebali cijepiti ove godine. Poslije jednog tjedna zazvonio je telefon i ponudili su mi da izaberem kliniku u kojoj ću biti testiran, piše dopisnik Deutsche Wellea.

Pregledi u bolnici

Odvezao sam se u moskovsku bolnicu Šadkevič. Tamo sam doznao da je direktor bolnice poznati liječnik i moderator Aleksandar Mjasnikov. On je prijatelj voditelja na državnoj televiziji, Vladimira Solovjeva, kojeg smatraju dijelom ruske propagandne mašinerije. Na početku pandemije rekao je da je mogućnost da se Rusi zaraze koronavirusom "ravna nuli”. Odjednom mi nije bilo do cjepiva, ali bilo je kasno da odustanem. Uoči pregleda liječnica me pitala jesam li uzimao neke lijekove, imam li alergije i jesam li imao operacije.

Morao sam nazvati roditelje i pitati ih koje kirurške intervencije su mi rađene kada mi je bilo pet godina. Za vrijeme razgovora dobio sam 16 stranica materijala koji mi je i usmeno objašnjen. Tu piše da je cilj studije ispitati djelotvornost, imunogenost i sigurnost cjepiva Gam-COVID-Vac poznatijeg kao Sputnik V. U prethodnoj fazi cjepivo je ispitano na životinjama kod kojih je ustanovljena djelotvornost i sigurnost, a na dosadašnjim dobrovoljcima samo sigurnost.

Polica osiguranja za svakog sudionika

40.000 ljudi sudjeluje u ispitivanju, 30.000 će dobiti cjepivo, a 10.000 placebo. 21 dan poslije cijepljenja sudionici moraju doći u bolnicu da prime drugu komponentu cjepiva. U aplikaciji "Check Covid-19" sudionici moraju voditi dnevnik o svom stanju. To su bile moje dužnosti. Liječnica mi je, međutim, predložila da sudjelujem u dodatnom istraživanju. Prvo istraživanje nije obuhvaćalo analizu krvi na antitijela. Država za dodatno istraživanje plaća sudionicima 8.500 rubalja, što je oko 93 eura. Uzima se 95 mililitara krvi. Pristao sam.

Liječnica mi je objasnila da mi je za vrijeme sudjelovanja u testiranju cjepiva život osiguran, iako je sudjelovanje potpuno sigurno. U polici osiguranja piše da bi u slučaju moje smrti pravni nasljednici – to su u mom slučaju roditelji – dobili dva milijuna rubalja (oko 22.000 eura). U slučaju teškog oštećenja zdravlja ili invalidnosti bi u odnosu na stupanj narušavanja zdravlja bilo isplaćeno između 500.000 i milijun i pol rubalja, a to je između 5.500 i 16.500 eura. Potpisao sam i otišao na pregled. Testirali su me na sidu, sifilis, hepatitis C i B, na koronavirus i to na oba načina. Istražili su ostatke lijekova u urinu. Ništa nisu našli i tako sam postao sudionik.

Specijalni hladnjaci za cjepivo

Sve pretrage su važile sedam dana, pa sam točno sedmog dana došao na cijepljenje. Na vratima klinike je bila naljepnica s obavijesti “Uđite na cijepljenje protiv koronavirusa”. U bolnici je postavljeno niz putokaza do mjerodavnog odjela. Na njemu su prijemni šalter i četiri prostorije – cijepljenje, liječnik, pregled, odmor.

U deset ujutro tu smo bili samo ja i još jedna žena od oko 30 godina. Prijavio sam se i otišao dati krv za test na antitijela. Potom sam otišao u manju prostoriju u kojoj su bili samo stol, dvije stolice i dva hladnjaka ruske marke Pozis. Svaki od njih košta oko 150.000 rubalja, dakle 16.000 eura. Tu se skladišti cjepivo na minus 28 stupnjeva Celziusa.

Liječnik mi je dao bezbolnu injekciju u lijevo rame. Poslije toga sam proveo pola sata u prostoriji za mirovanje. Rekli su mi da kod nekih pacijenata poslije cijepljenja padne krvni tlak, ali kod mene je sve bilo normalno. Dobio sam potvrdu o sudjelovanju i mogao sam ići kući. Prije toga su mi rekli da se može dogoditi da dobijem povišenu tjelesnu temperaturu i da u tom slučaju uzmem paracetamol. Osim toga, zamolili su me da u iduća tri mjeseca ne planiram djecu, s obzirom na to da djelovanje cjepiva na spermu nije istraženo.

Temperatura i groznica

Tek poslije cijepljenja pročitao sam kako su drugi sudionici reagirali na cjepivo. Među njima novinari i članovi grupe “Rezultati cjepiva” na društvenoj mreži Telegram kojih je 1.800. Neki sudionici su se žalili na povišenu temperaturu i groznicu koju su dobili iste večeri poslije cijepljenja ili sutradan. Kada sam u sedam navečer izašao s posla već sam imao glavobolju, laku groznicu i vrtoglavicu. Nisam isključio mogućnost da se radi o autosugestiji, jer sam pročitao da su simptome imali i ljudi koji su umjesto cjepiva dobili placebo.

Ali tijekom večeri više nije bilo sumnje da se radi o tjelesnoj reakciji na cjepivo, jer mi je temperatura iznosila 38,6 stupnjeva. Bolovi u mišićima su se pojačali nakon posljednje vježbe joge. Sve je to bilo neugodno, ali sam se obradovao da sam vjerojatno primio pravo cjepivo, a ne placebo. Uzeo sam paracetamol, zapisao simptome u digitalni dnevnik i otišao na spavanje, Sutradan je temperatura pala na 37 stupnjeva, a dan poslije su sve neželjene pojave iščezle.

Za tri tjedna dobit ću još jednu injekciju s dodatnom komponentom cjepiva i otprilike 42 dana poslije prvog cjepiva moj organizam bi trebao proizvesti antitijela. Hoće li ona biti uspješna u obrana od virusa – tek treba vidjeti.