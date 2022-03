Stigla hrvatska aplikacija koja će vam pomoći u odabiru kućanskih uređaja

Danas, još i više nego prije, energetske su uštede od iznimne važnosti. Uz kontinuirano poskupljenje goriva i najavljena poskupljenja plina i električne energije efikasnost kućanskih uređaja postala je vrlo važnom značajkom, a oznake energetske učinkovitosti kao relevantne prihvaća sve veći broj kupaca. U Europi je taj udio čak 80 posto.

Energetski razredi ne smatraju se više marketinškim trikom. Energetski institut Hrvoje Požar iz Zagreba u sklopu projekta Label 2020, koji financira EU, razvio je aplikaciju Provjera učinkovitosti uređaja. Ova nova aplikacija omogućuje jednostavnu usporedbu proizvoda, izračun troškova i odabir proizvoda uz pomoć nove europske baze podataka proizvoda koja je uspostavljena s novom shemom energetskog označavanja. Kako smo vidjeli, kasnije i isprobali, poveznica na aplikaciju nalazi se na internetskoj stranici projekta Label 2020, riječ je o doista vrlo korisnoj aplikaciji laganoj za korištenje. Voditelj je projekta Marko Bišćan iz EI Hrvoje Požar.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL 15.3.2022., Zagreb - Energetski institut Hrvoje Pozar.

– Glavni cilj ovog projekta je dati kupcima informaciju da se promijenila energetska oznaka, kako je ispravno protumačiti i na kraju odabrati najbolji proizvod. Te nove oznake znače da nešto što je prije imalo oznaku A+++ i bilo najučinkovitije na tržištu, i po novoj oznaci bit će energetski najučinkovitije, no koji je to sada energetski razred, ovisi od kategorije do kategorije. Za odabir konkretnog uređaja najboljeg za kupca stvoren je upravo ovaj alat koji pruža upravo takvu informaciju – kaže Bišćan.

Aplikacija radi na principu web-sučelja, ne mora se skidati. Također, na mobilnim uređajima možete je koristiti i putem QR koda koji sadrže lani uvedene nove energetske oznake. Nakon unosa oznake uređaja ili skeniranja QR koda dobivate cijeli niz podataka o uređaju pohranjenih u bazi EPREL.

– Imate podatak o potrošnji energije, koja je energetska oznaka, sve najbitnije podatke koji vam trebaju. Često ni sama potrošnja energije nije ta koja je bitna. Ako imate kuhinju spojenu s dnevnim boravkom, želite perilicu koja je što tiša pa ćete gledati koja je razina buke, odnosno njezin razred – objasnio je Marko Bišćan napominjući i da je moguće odabrati više uređaja te uspoređivati njihove karakteristike. Isto tako mogu se podešavati podaci prema osobnoj preferenciji.

– Ako je netko samac, vjerojatno će ciklus pranja odjeće odraditi jednom tjedno pa prema tome računamo da će perilica trajati oko osam godina. Unesemo cijene za struju i vodu i aplikacija će izbaciti trošak struje i vode za odabrani period. Odaberemo li i cijenu uređaja, prikazat će nam se ukupna cijena troška za vijek perilice. Na taj način može se odabrati troškovno najpovoljniji energetski proizvod u određenom periodu – pokazao je stručnjak iz EI Hrvoje Požar. Aplikacija radi sa svim uređajima koji imaju novu energetsku oznaku – hladnjacima i zamrzivačima, perilicama rublja, televizorima i elektroničkim zaslonima, rashladnim vitrinama, perilicama rublja, perilicama posuđa, izvorima svjetlosti pa i profesionalnim rashladnim ormarima. Pruža prikaz raspona energetske učinkovitosti koji je dostupan za određenu skupinu proizvoda te položaj odabranoga modela unutar toga raspona, prikaz vrlo učinkovitih proizvoda u određenoj kategoriji proizvoda, izračun i usporedbu operativnih troškova za odabrane modele u ukupnom vijeku trajanja proizvoda, usporedbu svih podataka o proizvodu pohranjenih u bazi podataka EPREL za različite modele te detaljnije objašnjenje svih novih informacijskih elemenata na novim energetskim oznakama. Napravljen je i video na YouTubeu pod nazivom “Provjerite učinkovitost uređaja uz pomoć ovog novog alata”, a najvažniji mu je cilj odabir najboljeg uređaja za konkretno kućanstvo. Tipični kućanski uređaj iz 90-ih godina, doznali smo na predstavljanju aplikacije, trošio je tri ili četiri puta više energije nego isti kućanski uređaj danas. Perilice su, primjerice, učinkovitije dva puta, a zamrzivači tri puta.

– Imamo i posebnu stranicu “Uštedi energiju” na kojoj se nalaze objašnjenja različitih pojmova vezanih za energetsku učinkovitost, savjeti kako uštedjeti energiju po određenim kategorijama uređaja, kako odabrati učinkovit i idealan kućanski uređaj, objašnjenja vezana uz novu energetsku oznaku – uputio nas je Marko Bišćan. Inicijativa “Uštedi energiju!” osmišljena je također u sklopu projekta Label 2020, a s ciljem da se građanima jednostavno i na zanimljiv način objasni kako mogu uštedjeti energiju u kućanstvu uz minimalne promjene navika.

Na pripadajućoj internetskoj stranici istog imena su savjeti o energetskoj učinkovitosti, ali i načinima kako uštedjeti energiju. Tu su i sadržaji za najmlađe poput slikovnice, bojanke te videosadržaja. Slikovnica je otisnuta u 12.500 primjeraka i besplatno distribuirana u više od 900 škola i knjižnica. Napravljen je i interesantan edukativni film za djecu, a bavi se energetskom učinkovitošću i zaštitom okoliša. Savjeti su krajnje jednostavni, koncizni i logični te vjerujemo da će mnogima koristiti pročitati ih.

Primjerice, hladnjak bi trebalo držati dalje od izvora topline da se dodatno ne zagrijava, kvalitetnija i učinkovitija rasvjeta postiže se postavljanjem većeg broja manjih izvora svjetlosti u prostoriji. Što se televizora tiče, najbolje iskustvo gledanja dobit ćete kada ekran zauzima približno 40% vašega vidnoga polja pa prilagodite udaljenost gledanja i veličinu televizora veličini prostorije u kojoj se nalazi, navodi se na ovoj stranici. Provjera i primjena mogu značiti uštedu i ozbiljnog iznosa novca.

