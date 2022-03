Trobonjača: Ukrajinskim izbjeglicama trebalo bi ponuditi cijepljenje

Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da bi rat u Ukrajini mogao pogoršati pandemiju koronavirusa. – Nažalost, ovaj će virus iskoristiti prilike da se nastavi širiti – rekla je Maria Van Kerkhove, tehnička voditeljica SZO-a za COVID-19. U Ukrajini i susjednim zemljama između 3. i 9. ožujka zabilježeno je ukupno 791.021 novozaraženih, ali i 8012 preminulih. Stopa je cijepljenja u Ukrajini oko 34 posto, u susjednoj Moldaviji samo 29 posto, podaci su SZO-a.

COVID-19 s ratom u Ukrajini sišao je s naslovnih stranica, ali nije nestao. Suprotno, u pojedinim zemljama uočen je i porast broja zaraženih. Primjerice, u Njemačkoj je prvi put od početka pandemije u jednom danu zabilježeno više od 250.000 novozaraženih, kako je objavio Institut Robert Koch u četvrtak. U Velikoj Britaniji je od posljednjeg tjedna veljače povećan broj hospitaliziranih čime je preokrenut kontinuirani trend smanjivanja od početka ove godine.

Još se boravi u zatvorenom

Za mišljenje o kretanjima pandemije pitali smo prof. dr. sc. Bojana Polića sa Zavoda za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci te imunologa Zlatka Trobonjaču.

– Brojne zapadne zemlje u dobroj mjeri popustile su epidemiološke mjere zbog nekoliko razloga: 1. dobar dio populacije je imuniziran (bilo cijepljenjem ili preboljenjem) što znatno smanjuje opasnost od težih oblika bolesti i smrti; 2. omikron-varijanta i njezine inačice ipak uzrokuju blaži oblik bolesti od delta-varijante, poglavito u onih koji već imaju određeni stupanj imunosti i 3. dugo stanje zatvorenosti stvara brojne ekonomske i socijalne probleme pa je na duge staze to neodrživo. Popuštanjem mjera ponovno su počela okupljanja većeg broja ljudi u javnim prostorima što pogoduje širenju virusa, poglavito omikron-varijante koja prilično dobro zaobilazi zaštitu neutralizacijskim protutijelima. Još smo u zimskom/ranoproljetnom razdoblju kada ljudi borave više u zatvorenim prostorima i kada su izloženi većim dozama virusa. Svi ti faktori doprinose širenju virusa i laganom porastu broja novozaraženih. No mislim da taj porast ipak neće, barem u tim zemljama, dovesti do znatnijeg broja hospitaliziranih i umrlih, rekao je prof. dr. Polić.

Prof. dr. Trobonjača kaže kako je ponovno povećanje broja novozaraženih osoba u mnogim europskim zemljama posljedica širenja podvrste omikron-varijante virusa koju nazivamo BA.2.

– Naime, znamo da se omikron-varijanta virusa mutacijama razgranala u svom evolucijskom stablu na tri podvarijante nazvane BA.1, BA.2, BA.3, od kojih se inicijalno najviše proširila BA.1, no sada vidimo da tu podvarijantu potiskuje BA.2. Ova je podvarijanta podjednako otporna na djelovanje cjepiva kao i BA.1, a isto tako i na djelovanje protutijela u ljudi koji su preboljeli wuhanski, alfa i delta-soj virusa.

Pitali smo i za situaciju u Ukrajini, u kontekstu velikog broja izbjeglica. – Bilo bi razumno svim izbjeglicama iz Ukrajine ponuditi cijepljenje jednim od cjepiva registriranih u EU kako bi se eventualno spriječio nastanak novoga vala, pogotovo u slučaju ako bude došlo do njihova masovnijeg ulaska u Hrvatsku. Ipak, uzimajući u obzir da je dobar dio našeg stanovništva već imuniziran i da dolaze topliji dani, mislim da nema veće opasnosti od znatnijeg povećanja broja novozaraženih do jeseni. Cilj bi trebala biti prevencija mogućeg vala bolesti na jesen, smatra ovaj naš stručnjak.

Virus neće štedjeti izbjeglice

Prof. Trobonjača kaže kako je teško reći što učiniti u kontroli epidemije u uvjetima rata iako sama logika kaže da ratni uvjeti ne pogoduju borbi protiv epidemije.

– Virus sigurno neće štedjeti ni izbjeglice, pogotovo zbog činjenice da je borba protiv epidemije u drugom planu, što bi u konačnici moglo još dodatno pogoršati njihovo ionako teško stanje – govori ovaj naš stručnjak. U medijima se često susreću reference na “deltakron”, soj koji dijeli mutacije dvaju sojeva novog koronavirusa. Upitno je, smatra prof. dr. Trobonjača, postoji li “deltakron” kao rekombinacijska varijanta između omikrona i delta-varijante ili je to samo varijanta koja pokazuje neke mutacije svojstvene i jednom i drugom soju.

– Za sada “deltakron” ostaje laboratorijski kuriozitet, a ne ozbiljna javnozdravstvena ugroza. Prema tome, taj se virus ne širi znatnije za sada i nema utjecaja na recentno povećanje incidencije u nekim zemljama, iako ga valja imati na oku – kaže imunolog Zlatko Trobonjača.

VIDEO Isprobali smo kućni test na koronavirus