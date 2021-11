Štefanija: Drago mi je vidjeti toliko ljudi, mojih sinova nema

Poslije tromjesečne opsade i krvavih borbi toga 18. studenoga 1991. slomljena je obrana grada Vukovara, a za preživjele je počeo novi krug pakla. I danas se Vukovarci, ali i građani Hrvatske i svijeta, sjećaju razorenoga grada, uništenih kuća i zgrada, stabala bez grana... Ulicama se nije moglo prolaziti od ruševina. Nije se čuo ni cvrkut ptica. Grad je bio gotovo ubijen. Toga 18. studenoga na tisuće Vukovaraca napuštale su svoj grad noseći u rukama vrećice u kojima je bilo sve ono što su gradili i stjecali godinama i desetljećima.

Istim tim ulicama danas je ponovno prošla kolona desetaka tisuća građana iz cijele Hrvatske koji su na taj način odali počast Vukovaru i njegovim braniteljima. Ovaj put ulice i zgrade su obnovljene, fasade uređene tako da tragova rata gotovo da i nema. U centru grada mogla su se čuti i dramatična ratna izvješća Siniše Glavaševića koja je emitirao Hrvatski radio Vukovar. Preživjeli Vukovarci svjedočili su da im ratni ožiljci ni nakon 30 godina nisu zacijelili.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL 18.11.2021., Vukovar - Obiljezavanje 30. obljetnice vukovarskog stradanja pod nazivom Dan sjecanja na zrtvu Vukovara 1991.- 2021.

Grad je danas lijep, uređen...

Jedna od njih je i Štefanija Jurčić (81) koja iz godine u godinu Kolonu sjećanja prati iz svoje obiteljske kuće. Kaže kako nema snage hodati od bolnice do Memorijalnog groblja.

– To nam svima jako puno znači. Drago mi je kada vidim koliko se ljudi okupi u gradu jer to pokazuje da Vukovar nije zaboravljen. Sve vrijeme rata bila sam u Vukovaru i sve to preživjela. I danas mi je strašno kada se sjetim granatiranja, uništenog grada, straha... – prisjeća se Jurčić.

U ratu je ostala bez dva sina, Josipa i Vladimira, koji do danas nisu pronađeni, a kako kaže, strahuje da će umrijeti i da neće saznati za njihovu sudbinu niti će imati priliku otići na njihov grob i zapaliti im svijeće.

– Živi se kako se živi, a posebno je bolno kada dođe taj studeni. Onda sva sjećanja budu nekako još snažnija. Vukovar je danas lijep, uređen, ali ne obraćam previše pažnju na to. Prođem kroz grad i slabo što primijetim. Živi se, ali moglo bi biti bolje. Valjda tako mora biti – kaže nam Jurčić.

U Koloni sjećanja bili su i mnogi koji su i sami sudjelovali u bitki za Vukovar, ali i preživjeli koji su ostali bez članova svojih obitelji. Među njima je bila i Lyliane Fournier, majka francuskog dragovoljca Jean-Michela Nicoliera koji je ubijen na Ovčari.

– Puna sam emocija jer sam ovdje na 30. godišnjicu. Prvi put su sa mnom iz Francuske došli unuci, Jean-Michelovi nećaci. Jean je imao 25 godina kada je došao u Vukovar – rekla je Fournier. Komentirala je i da još nitko nije odgovarao za smrt njezina sina.

– Malo to dulje traje. Prije tri godine doneseno je rješenje o provođenju istrage na Županijskom sudu u Osijeku protiv Spasoja Petkovića Štuke koji je ubojica Jean-Michela, a sada čekamo da državni odvjetnik nastavi proceduru. To znači da bi trebalo provesti istragu, a onda se može izdati tjeralica. Sada imamo samo rješenje suda u Osijeku. I u Francuskoj sporo ide sudska procedura – dodala je.

Njoj je 77 godina, a kada je više ne bude, sigurna je, poručila je, da će se njezin sin i unuci boriti da se Spasoja Petkovića Štuku, koji slobodno živi u Srbiji, privede pravdi. S njom u društvu bila je i Katica Zadro, supruga legendarnog zapovjednika obrane Blage Zadre, koji je poginuo u Vukovaru, te majka sina Roberta koji je stradao na Kupresu. Ona živi u Zagrebu, ali koristi svaku priliku da dođe u Vukovar.

– Nemam snage odjaviti se jer sam jako vezana za Vukovar. Ovdje smo stvorili obitelj, proživjeli puno godina, dobili tri sina. Sve što smo imali stekli smo sa svojim rukama. Zato mi je jako drago kada poslije svega vidim da je grad obnovljen i lijepo uređen. Drago mi je kada vidim toliko ljudi u gradu jer i to pokazuje da Vukovar i njegova žrtva nisu zaboravljeni. Sve to pokazuje da Hrvatska postoji i da sve te žrtve nisu bile uzaludne – rekla je Zadro.

Kao i svake godine, u Koloni sjećanja bio je i posljednji zapovjednik obrane Vukovara Branko Borković koji je zajedno s preživjelim vukovarskim braniteljima bio na čelu Kolone.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 18.11.2021., Vukovar - Obiljezavanje 30. obljetnice vukovarskog stradanja pod nazivom Dan sjecanja na zrtvu Vukovara 1991.- 2021.

– Sve nas je manje, ali probleme nismo riješili. Borimo se i dalje, jer zločinci i dalje nisu kažnjeni, a nije ni zločin nad Vukovarom razriješen. I danas, 30 godina poslije, ostao je niz otvorenih pitanja i niz otvorenih rana. Mnoge majke, djeca i unuci traže svoje najmilije. To je taj veliki teret koji opterećuje ne samo sve nas nego je i obaveza državnih vlasti, bez obzira na to u kojim stranačkim bojama bili, da na tome inzistiraju i da se bore za to – rekao je Borković.

Istaknuo je da se s ciljem rješavanja pitanja nestalih treba nastaviti boriti i zahtijevati od svih službi da ulože još veće napore.

– Ako su mogli branitelji, ako su mogli ti ljudi ugraditi sebe, onda trebaju i oni uložiti napore da se njihova tijela pronađu i da obitelji, a i mi svi zajedno pronađemo svoj mir – istaknuo je Borković.

Nije odgovarao vrh JNA

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava rekao je da u dane sjećanja na žrtvu Vukovara u mislima svih treba biti isključivo Vukovar jer smo tako s onima kojih više nema. Ukazao je još jednom kako za ratno razaranje Vukovara nitko nije odgovarao.

– Nije odgovarao Generalštab JNA kao najodgovorniji, kao nalogodavac, a nitko nije odgovarao ni pred institucijama pravosuđa ove države. To je ogromna sramota i nešto što govori zapravo kakvi smo ljudi, kakav pijetet imamo prema ljudima koji su izgubili živote u ovome gradu. To govori i šalje ružnu poruku, zapravo o svima nama, jer doista svi mi ovdje imamo svoje prste i nosimo teret odgovornosti za takvu situaciju u današnjem hrvatskom društvu – rekao je Penava.

U Koloni sjećanja, uz brojne ministre i predsjednika Sabora, bili su i predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković. Predsjednik i premijer pozdravili su se, rukovali, i pritom kratko razgovarali o tome koliko je važno obilježavanje Dana sjećanja i da sve protekne dobro, kao i o skorom posjetu predsjednika Francuske Hrvatskoj.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 18.11.2021., Vukovar - Obiljezavanje 30. obljetnice vukovarskog stradanja pod nazivom Dan sjecanja na zrtvu Vukovara 1991.- 2021. Zoran Milanovic, Andrej Plenkovic

– Vukovar je Hrvatska i Hrvatska je Vukovar. On je zalog naše budućnosti, a žrtva branitelja neće biti zaboravljena. Sve ovo vrijeme koje je iza nas i koje je ispred nas stoji zadaća da učinimo više za Vukovar i njegove građane – kazao je Plenković.

Dodao je da je Vlada učinila mnogo za Vukovar: ulagalo se u infrastrukturu, radna mjesta, gospodarstvo. Osvrnuo se i na pitanje nestalih kazavši da se traga za više od 1800 nestalih.

– Tražimo podatke od vlasti Srbije i pojedinaca koji znaju gdje su, nažalost, grobovi onih koji su pali za Hrvatsku i ustrajat ćemo na tome u partnerstvu s obiteljima nestalih, udrugama i onima koji su puno propatili i pate i danas jer znaju sudbinu svojih bližnjih. Što se tiče zločina, DORH je jasno kazao da je gotovo šestina onih koji su optuženi za ratne zločine na području Hrvatske upravo s vukovarskog područja. Podnesene su optužbe protiv vojnog vrha JNA, zapovjednika, postoji više od 100 presuda, ima i procesa koji traju. Dio onih koji su počinili ratne zločine nije dostupan hrvatskom pravosuđu i to je problem s kojim se suočavamo, ali ćemo ih nastaviti pravnim putem goniti odgovorne za smrt brojnih branitelja i civila – kazao je Plenković.

>> VIDEO Vukovarska je bolnica u jesen 1991. bila pod stalnom neprijateljskom vatrom unatoč tome što je zaštićena Ženevskim konvencijama: Pogledajte kako je izgledao život u podrumu bolnice