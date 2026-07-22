Afrika gradi megaprojekt vrijedan 25 milijardi dolara: Novi plinovod vodit će sve do Europe

Afrički energetski pejzaž ulazi u novu fazu nakon što su države članice Gospodarske zajednice zapadnoafričkih država (ECOWAS) službeno podržale projekt African Atlantic Gas Pipeline (AAGP), jedan od najvećih infrastrukturnih pothvata na kontinentu. Plinovod koji će povezati Nigeriju s Marokom trebao bi otvoriti novi energetski koridor prema Europi, ali i ojačati energetsku sigurnost, industrijalizaciju i gospodarsku povezanost zapadne Afrike. Projekt vrijedan oko 25 milijardi dolara dobio je potporu cijele regije. Države članice Gospodarske zajednice zapadnoafričkih država (ECOWAS) službeno su podržale jedan od najvećih energetskih infrastrukturnih projekata ikada pokrenutih na afričkom kontinentu potpisivanjem Međuvladinog sporazuma (IGA) kojim se uređuje razvoj plinovoda Nigeria–Morocco African Atlantic Gas Pipeline (AAGP) tijekom 69. summita ECOWAS-a održanog u Freetownu, glavnom gradu Sijera Leonea.

Sporazum predstavlja službenu potvrdu svih država članica ECOWAS-a za projekt koji je pokrenuo marokanski kralj Mohammed VI. zajedno s bivšim nigerijskim predsjednikom Muhammaduom Buharijem, a koji danas snažno podupire nigerijski predsjednik Bola Ahmed Tinubu. Ono što je započelo kao bilateralna inicijativa Maroka i Nigerije sada je preraslo u regionalni projekt koji podupire cijela zapadna Afrika. Plinovod African Atlantic Gas Pipeline bit će dug gotovo 6800 kilometara i prevoziti će prirodni plin iz Nigerije duž atlantske obale zapadne Afrike sve do Maroka, gdje će se povezati s plinovodom Maghreb-Europe Gas Pipeline i europskom plinskom mrežom. Trasa će prolaziti kroz trinaest afričkih država, a godišnji kapacitet transporta iznosit će 30 milijardi kubičnih metara prirodnog plina. Do 15 milijardi kubičnih metara moglo bi biti isporučeno Maroku i europskim tržištima, dok će ostatak biti namijenjen državama zapadne Afrike, čime bi se poduprla proizvodnja električne energije, razvoj industrije i gospodarski rast cijele regije.

Vrijednost projekta procjenjuje se na oko 25 milijardi američkih dolara, čime se svrstava među najveća strateška infrastrukturna ulaganja koja se trenutačno planiraju u Africi. Prve dionice plinovoda trebale bi biti puštene u rad početkom sljedećeg desetljeća. Sljedeća faza projekta uključuje osnivanje Projektne tvrtke sa sjedištem u Casablanci te Višeg tijela za plinovod sa sjedištem u Abuji, glavnom gradu Nigerije. Te institucije nadzirat će razvoj projekta, koordinirati sudjelovanje država partnera i pripremiti konačnu investicijsku odluku prije početka izgradnje. Prema navodima nositelja projekta – marokanskog Nacionalnog ureda za ugljikovodike i rudnike (ONHYM) te Nigerijske nacionalne naftne kompanije (NNPC Ltd.) – ključne inženjerske, okolišne i tehničke studije već su završene, čime projekt ulazi u fazu operativne realizacije. Naknadna ceremonija bit će održana u Kraljevini Maroko, gdje će Maroko i Mauritanija službeno potpisati sporazum u nazočnosti predsjednika Savezne Republike Nigerije.

Podrška država članica ECOWAS-a dodatno jača političku i institucionalnu osnovu projekta, potvrđujući viziju njegovih pokretača da je energetska sigurnost Afrike jedan od ključnih uvjeta za suverenitet, industrijalizaciju i zajednički gospodarski razvoj. African Atlantic Gas Pipeline nije samo energetski infrastrukturni projekt, već i pokušaj stvaranja integriranog regionalnog tržišta prirodnog plina, jačanja energetske sigurnosti i povezivanja gospodarstava zapadne Afrike. Za Maroko projekt je dio šire strategije jačanja suradnje između afričkih država te dodatnog učvršćivanja njegove uloge kao strateškog mosta između Afrike i Europe. Za Europu ovaj plinovod predstavlja mogućnost stvaranja novog energetskog koridora koji bi povezao afričke izvore prirodnog plina s europskim tržištima. U trenutku kada su diversifikacija izvora energije i sigurnost opskrbnih lanaca postali strateški prioriteti, projekt bi mogao pridonijeti dugoročnoj energetskoj sigurnosti Europe i istodobno potaknuti gospodarsku suradnju između dvaju kontinenata.

Inicijativa je dobila široku potporu afričkih čelnika koji su sudjelovali na summitu ECOWAS-a. Ministar vanjskih poslova Gane Samuel Okudzeto Ablakwa opisao je projekt kao "povijesnu inicijativu" za afričku integraciju i industrijalizaciju, dok je ministar vanjskih poslova Toga Robert Dussey naglasio njegov doprinos regionalnom povezivanju i jačanju veza s europskim tržištima. Predsjednik Liberije Joseph Boakai nazvao je projekt "velikim korakom naprijed za zapadnu Afriku", dok je gambijski ministar vanjskih poslova Sering Modou Njie istaknuo njegovu važnost za regionalni razvoj i poboljšanje pristupa pouzdanim energetskim izvorima.