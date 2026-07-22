Ime mu se pojavilo gotovo 2000 puta u Epsteinovim dosjeima: Sad je pronađen mrtav

Daniel Siad, lovac na talente i 'regruter' modela koji je dovođen u vezu s osuđenim seksualnim prijestupnikom, pokojnim Jeffreyjem Epsteinom, pronađen je mrtav u svome domu izvan Pariza, objavili su u srijedu tužitelji. Siadovo tijelo pronađeno je u ponedjeljak navečer. Da bi se utvrdio uzrok smrti, obavit će se obdukcija, priopćilo je tužiteljstvo Nanterrea.

Siadovo se ime pojavilo gotovo 2000 puta u Epsteinovim dosjeima koje je objavilo američko ministarstvo pravosuđa. Prema francuskim medijima, najmanje pet žena optužilo je Siada (69) za silovanje i trgovinu ljudima, što je on negirao. Siadov odvjetnik Reutersu je kazao da taj lovac na talente nikad nije bio i formalno predmet sudskog postupka. U svibnju je francuskoj TV postaji BFM rekao da je njegov odnos s Epsteinom bio isključivo profesionalan.

Model recruiter Daniel Siad, who introduced young women to Jeffrey Epstein, found dead at his home in France. https://t.co/LPd7XjF0PD — CNN (@CNN) July 22, 2026

Siad je drugi muškarac javno povezan s Epsteinom koji je umro u Francuskoj. Francuske su vlasti 2020. uhitile agenta za modele Jean-Luca Brunela, nakon optužbi da je Epsteinu nabavljao žene.

Brunel je 2022. pronađen obješen u svojoj zatvorskoj ćeliji nakon što je u pritvoru proveo 14 mjeseci čekajući suđenje zbog optužbi za silovanje maloljetnica i seksualno uznemiravanje. Epstein je umro u zatvoru 2019. godine čekajući suđenje za trgovinu ljudima radi seksualnog iskorištavanja.