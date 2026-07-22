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Daniel Siad

Ime mu se pojavilo gotovo 2000 puta u Epsteinovim dosjeima: Sad je pronađen mrtav

Daniel Siad
US Department of Justice
VL
Autor
Marijana Hajdić Gospočić/ Hina
22.07.2026.
u 16:35
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Siadovo se ime pojavilo gotovo 2000 puta u Epsteinovim dosjeima koje je objavilo američko ministarstvo pravosuđa. Prema francuskim medijima, najmanje pet žena optužilo je Siada (69) za silovanje i trgovinu ljudima, što je on negirao.

Daniel Siad, lovac na talente i 'regruter' modela koji je dovođen u vezu s osuđenim seksualnim prijestupnikom, pokojnim Jeffreyjem Epsteinom, pronađen je mrtav u svome domu izvan Pariza, objavili su u srijedu tužitelji. Siadovo tijelo pronađeno je u ponedjeljak navečer. Da bi se utvrdio uzrok smrti, obavit će se obdukcija, priopćilo je tužiteljstvo Nanterrea.

Siadovo se ime pojavilo gotovo 2000 puta u Epsteinovim dosjeima koje je objavilo američko ministarstvo pravosuđa. Prema francuskim medijima, najmanje pet žena optužilo je Siada (69) za silovanje i trgovinu ljudima, što je on negirao. Siadov odvjetnik Reutersu je kazao da taj lovac na talente nikad nije bio i formalno predmet sudskog postupka. U svibnju je francuskoj TV postaji BFM rekao da je njegov odnos s Epsteinom bio isključivo profesionalan.

Siad je drugi muškarac javno povezan s Epsteinom koji je umro u Francuskoj. Francuske su vlasti 2020. uhitile agenta za modele Jean-Luca Brunela, nakon optužbi da je Epsteinu nabavljao žene.

Brunel je 2022. pronađen obješen u svojoj zatvorskoj ćeliji nakon što je u pritvoru proveo 14 mjeseci čekajući suđenje zbog optužbi za silovanje maloljetnica i seksualno uznemiravanje. Epstein je umro u zatvoru 2019. godine čekajući suđenje za trgovinu ljudima radi seksualnog iskorištavanja.

FOTO Kupa u Sisku otkrila ostatke moćne rimske kovnice: Ovdje se kovao novac za obranu Carstva!
Daniel Siad
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Ključne riječi
Jeffrey Epstein Daniel Siad

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