VIDEO Dva tramvaja sudarila se na poznatom mostu u Rotterdamu: 15 ljudi ozlijeđeno, prijevoznička tvrtka šokirana snimkom

Petnaest osoba ozlijeđeno je u srijedu u sudaru dvaju tramvaja na mostu Erasmus u Rotterdamu. Jedna je osoba teško ozlijeđena, a sedmero ljudi prevezeno je u bolnicu, objavile su lokalne vlasti. Nesreća se dogodila oko 11.10 sati na jednom od najpoznatijih rotterdamskih mostova, koji je nakon sudara zatvoren za promet. Na teren su izašli vatrogasci, policija i ekipe hitne pomoći, a angažiran je i medicinski helikopter. Prema posljednjim informacijama, ostali ozlijeđeni zbrinuti su na mjestu nesreće. Vlasti su prvotno izvijestile o 18 ozlijeđenih i dvije teško ozlijeđene osobe, ali su poslije smanjile te brojke na ukupno 15 ozlijeđenih, među kojima je jedna osoba u teškom stanju, piše Euronews.

Na snimkama koje su se pojavile na društvenim mrežama vidi se tramvaj koji velikom brzinom prilazi drugom tramvaju zaustavljenom na mostu te udara u njegov stražnji dio. U sudaru je jedan od tramvaja iskočio iz tračnica, a po kolniku su se rasuli dijelovi vozila. Uzrok nesreće zasad nije poznat te je pokrenuta istraga. Rotterdamska prijevoznička tvrtka RET, koja upravlja gradskim tramvajima, priopćila je da je duboko potresena snimkama sudara. – Naše su misli sa žrtvama i putnicima koji su se nalazili u tramvajima. Svu pozornost usmjerili smo na ozlijeđene, zaposlenike i putnike – poručili su iz kompanije. Dodali su da će učiniti sve kako bi se utvrdilo kako je do nesreće došlo.