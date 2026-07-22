Trump zaprijetio odmazdom: 'Svaki napad u Hormuzu značit će uništenje vaših mostova i elektrana'

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će Sjedinjene Američke Države uništavati iransku infrastrukturu svaki put kada iranske snage napadnu neki brod u Hormuškom tjesnacu, čime nastoji dodatno učvrstiti američku kontrolu nad strateški važnim plovnim putem.

Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo kako bi mete američkih napada mogli biti mostovi i elektrane u Teheranu ili njegovoj okolici. „Od ovog trenutka nadalje, svaki put kada Islamska Republika Iran zapuca na brod u Hormuškom tjesnacu, bilo projektilom, raketom, dronom ili bilo kojim drugim uređajem ili oružjem, Sjedinjene Države bombardirat će i uništiti jedan most ili elektranu, uključujući one koje se nalaze u glavnom gradu Teheranu ili u njegovoj blizini“, poručio je Trump.

Njegova izjava uslijedila je nakon 11. uzastopne noći američkih zračnih napada na Iran, dok dvije zemlje sve više klize prema otvorenom sukobu. Washington tvrdi da odgovara na iranske napade na brodove u jednoj od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta, dok Teheran optužuje SAD za agresiju i pokušaj uništavanja njegove infrastrukture.

Razmjena napada između Washingtona i Teherana posljednjih je tjedana dodatno eskalirala, što je izazvalo rast cijena nafte na svjetskim tržištima. Cijena barela nafte Brent, međunarodne referentne vrijednosti, porasla je za 3,4 posto i dosegnula 94,10 dolara. Istovremeno ulagači strahuju od mogućih poremećaja u opskrbi energentima zbog napetosti oko Hormuškog tjesnaca, jednog od najvažnijih svjetskih energetskih pravaca.

From this point forward, any time the Islamic Republic of Iran shoots at a ship in the Strait of Hormuz, whether it be by Missile, Rocket, Drone, or any other device or weapon, the United States will bomb and destroy ONE BRIDGE OR POWER PLANT, including those located next to, or… pic.twitter.com/011kjiBiiX — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 22, 2026

U međuvremenu, iransko ministarstvo zdravstva objavilo je da je u američkim napadima od početka srpnja poginulo najmanje 53 ljudi, dok je gotovo 600 ozlijeđeno. S druge strane, Pentagon je objavio da su u iranskim napadima na američke ciljeve u regiji poginula najmanje četiri američka vojnika. Trojica su poginula u napadu na vojnu bazu u Jordanu, dok je četvrti stradao tijekom kontroliranog uništavanja srušenog iranskog drona u sjevernom Iraku. Trump je poručio da će Iran „platiti veliku cijenu“. „Oni su desetkovani“, rekao je američki predsjednik, dodajući da se još uvijek provodi istraga o okolnostima napada u Jordanu.