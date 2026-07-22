Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVI RATNI ULTIMATUM

Trump zaprijetio odmazdom: 'Svaki napad u Hormuzu značit će uništenje vaših mostova i elektrana'

U.S. President Trump meets with Iraqi PM Ali al-Zaidi in Washington
Foto: Evan Vucci/REUTERS
1/3
VL
Autor
Mateja Papić
22.07.2026.
u 16:18
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

„Od ovog trenutka nadalje, svaki put kada Islamska Republika Iran zapuca na brod u Hormuškom tjesnacu, bilo projektilom, raketom, dronom ili bilo kojim drugim uređajem ili oružjem, Sjedinjene Države bombardirat će i uništiti jedan most ili elektranu, uključujući one koje se nalaze u glavnom gradu Teheranu ili u njegovoj blizini“, poručio je Trump.

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će Sjedinjene Američke Države uništavati iransku infrastrukturu svaki put kada iranske snage napadnu neki brod u Hormuškom tjesnacu, čime nastoji dodatno učvrstiti američku kontrolu nad strateški važnim plovnim putem.

Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo kako bi mete američkih napada mogli biti mostovi i elektrane u Teheranu ili njegovoj okolici. „Od ovog trenutka nadalje, svaki put kada Islamska Republika Iran zapuca na brod u Hormuškom tjesnacu, bilo projektilom, raketom, dronom ili bilo kojim drugim uređajem ili oružjem, Sjedinjene Države bombardirat će i uništiti jedan most ili elektranu, uključujući one koje se nalaze u glavnom gradu Teheranu ili u njegovoj blizini“, poručio je Trump.

Njegova izjava uslijedila je nakon 11. uzastopne noći američkih zračnih napada na Iran, dok dvije zemlje sve više klize prema otvorenom sukobu. Washington tvrdi da odgovara na iranske napade na brodove u jednoj od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta, dok Teheran optužuje SAD za agresiju i pokušaj uništavanja njegove infrastrukture.

Razmjena napada između Washingtona i Teherana posljednjih je tjedana dodatno eskalirala, što je izazvalo rast cijena nafte na svjetskim tržištima. Cijena barela nafte Brent, međunarodne referentne vrijednosti, porasla je za 3,4 posto i dosegnula 94,10 dolara. Istovremeno ulagači strahuju od mogućih poremećaja u opskrbi energentima zbog napetosti oko Hormuškog tjesnaca, jednog od najvažnijih svjetskih energetskih pravaca.

U međuvremenu, iransko ministarstvo zdravstva objavilo je da je u američkim napadima od početka srpnja poginulo najmanje 53 ljudi, dok je gotovo 600 ozlijeđeno. S druge strane, Pentagon je objavio da su u iranskim napadima na američke ciljeve u regiji poginula najmanje četiri američka vojnika. Trojica su poginula u napadu na vojnu bazu u Jordanu, dok je četvrti stradao tijekom kontroliranog uništavanja srušenog iranskog drona u sjevernom Iraku. Trump je poručio da će Iran „platiti veliku cijenu“. „Oni su desetkovani“, rekao je američki predsjednik, dodajući da se još uvijek provodi istraga o okolnostima napada u Jordanu.

FOTO Niski vodostaj Dunava otkrio misterij star 90 godina: Izronio golemi brod!
U.S. President Trump meets with Iraqi PM Ali al-Zaidi in Washington
1/6
Ključne riječi
Sjedinjene Američke Države Donald Trump

Komentara 5

Pogledaj Sve
KI
Kontra indoktriniran
16:36 22.07.2026.

Hebo ga Netanyahu, al ga je dobro naučio.

ZO
zoranlelic
16:27 22.07.2026.

"Ovo vam je dokaz da Amerika nikad ovako ponižena nije bila kao sada. Lajanje na zvijezde iz raspadnute tvornice magle. Kad kriminalac cijeli život radi šta želi bez posljedica onda može i otvoreno pisati da će činiti ratne zločine".

Avatar Tombstone
Tombstone
16:36 22.07.2026.

To je jedini nacin da se gonici deva spuste na pijesak.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!