Jeziv prizor u odvodnom kanalu: U prevrnutom automobilu pronađena tijela troje ljudi

Tragična prometna nesreća dogodila se u novosadskom naselju Klisa, gdje su u automobilu koji je završio u odvodnom kanalu pronađena tijela troje ljudi. Prema pisanju portala 192.rs, građani su uočili automobil prevrnut na krov u kanalu ispunjenom vodom te odmah obavijestili policiju. Mjesto nesreće nalazi se na teško pristupačnom terenu, što je dodatno otežalo intervenciju nadležnih službi.

Na mjesto događaja ubrzo je stigla i ekipa Zavoda za hitnu medicinu Novi Sad, no za osobe u vozilu nije bilo pomoći. - Naša ekipa izašla je na mjesto nesreće, gdje su u automobilu pronađena tri beživotna tijela, dva muškarca i jedna žena, rekao je liječnik Zoran Krulj iz Zavoda za hitnu medicinu Novi Sad. Okolnosti pod kojima je automobil završio u odvodnom kanalu zasad nisu poznate, a policija provodi očevid kojim će utvrditi uzrok ove teške nesreće.