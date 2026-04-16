PRIJAVLJEN ZA IZNUDU

Starijeg mladića prvo udario šakom, a onda gađao kamenjem tražeći novac. Uhićen nakon što se popeo na - krov

Ivana Jakelić
16.04.2026.
u 07:13

Osumnjičeni 22-godišnjak je uhićen 13. travnja u Poreču i to, kaže policija, nakon što se popeo krov stambenog objekta

Mladić (22) sumnjiči se za iznudu, a uhićen je nakon što se popeo na krov stambenog objekta. Kako je priopćila porečka policija, sumnjiči ga se da je jednog dana tijekom veljače šakom u lice udario 29-godišnjaka. Dogodilo se to na području Stancije Vergottini, a nakon što je šakom u lice udario starijeg mladića, zaprijetio mu je tražeći novac za kojeg je smatrao da mu ga 29-godišnjak duguje. Ovaj mu novac nije dao, a krajem ožujka cijela nasilna priča se ponovila: 22-godišnjak je na području naselja Šušnjić prišao 29-godišnjaku, ponovo ga tražio povrat novca i pri tome ga je gađao - kamenjem.

Osumnjičeni 22-godišnjak je uhićen 13. travnja u Poreču i to, kaže policija, nakon što se popeo krov stambenog objekta. U policiji nisu razjasnili je li 22-godišnjak na krov dospio dok im je bježao ili ih je netko zvao kada je vidio 22-godišnjaka da šeta po krovu. Nakon što je mladić priveden, slijedi mu ispitivanje, a u policiji kažu da se kriminalističko istraživanje nastavlja.
policija iznuda

