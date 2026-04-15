Danas, 15. travnja 2026. godine u 13,46 sati Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave međimurske zaprimio je dojavu da u Pribislavcu, Ulici Stanka Vraza jedna muška osoba puca iz puške, javlja PU međimurska. Na mjesto događaja u vrlo kratkom vremenu upućene su sve raspoložive policijske snage i hitna pomoć te je utvrđeno da je u Pribislavcu, na više lokacija, oko 13,40 sati, izbio međusobni fizički sukob više osoba.
Djelatnici hitne medicinske pomoći pružili su pomoć dvjema osobama zbog ozljeda zadobivenih u tučnjavi, dok za sada nije potvrđeno da je pucano iz oružja. U Pribislavcu, na livadi, nedaleko mjesta sukoba, pronađena je odbačena poluautomatska puška (PAP) marke „Zastava“ koja je pod nadzorom policije.
"Kriminalističko istraživanje i postupanje je u tijeku te nema naznaka da bi postojala daljnja opasnost za građane, no svejedno pozivamo na dodatan oprez dok se ne okonča policijsko postupanje", dodaju u policiji.
Sva sila policija na terenu: Dobili dojavu o pucnjavi, naišli na tučnjavu na više lokacija, ali i pušku...
Ko to tamo peva?
Ne bojte se građani to je samo festival koji se tamo svakodnevno održava. Policija dolazi samo zato jer policija mora osigurati takve javne događaje. Odbačena puška je osigurana.
Di je Veljkan da osigura mir medju plemenima. Pa zato ga plaćamo! Ima hotel u Istri, a mi malo malo nemire. Dakle ne isporučuje nam uslugu koju mu kao porezni obveznici jako skupo plaćamo.