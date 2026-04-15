Sva sila policija na terenu: Dobili dojavu o pucnjavi, naišli na tučnjavu na više lokacija, ali i pušku...

Danas, 15. travnja 2026. godine u 13,46 sati Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave međimurske zaprimio je dojavu da u Pribislavcu, Ulici Stanka Vraza jedna muška osoba puca iz puške, javlja PU međimurska. Na mjesto događaja u vrlo kratkom vremenu upućene su sve raspoložive policijske snage i hitna pomoć te je utvrđeno da je u Pribislavcu, na više lokacija, oko 13,40 sati, izbio međusobni fizički sukob više osoba.



Djelatnici hitne medicinske pomoći pružili su pomoć dvjema osobama zbog ozljeda zadobivenih u tučnjavi, dok za sada nije potvrđeno da je pucano iz oružja. U Pribislavcu, na livadi, nedaleko mjesta sukoba, pronađena je odbačena poluautomatska puška (PAP) marke „Zastava“ koja je pod nadzorom policije.



"Kriminalističko istraživanje i postupanje je u tijeku te nema naznaka da bi postojala daljnja opasnost za građane, no svejedno pozivamo na dodatan oprez dok se ne okonča policijsko postupanje", dodaju u policiji.

