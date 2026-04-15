UPOZORILI GRAĐANE

Sva sila policija na terenu: Dobili dojavu o pucnjavi, naišli na tučnjavu na više lokacija, ali i pušku...

15.04.2026.
u 18:38

U Pribislavcu, na livadi, nedaleko mjesta sukoba, pronađena je odbačena poluautomatska puška (PAP) marke „Zastava“ koja je pod nadzorom policije

Danas, 15. travnja 2026. godine u 13,46 sati Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave međimurske zaprimio je dojavu da u Pribislavcu, Ulici Stanka Vraza jedna muška osoba puca iz puške, javlja PU međimurska. Na mjesto događaja u vrlo kratkom vremenu upućene su sve raspoložive policijske snage i hitna pomoć te je utvrđeno da je u Pribislavcu, na više lokacija, oko 13,40 sati, izbio međusobni fizički sukob više osoba.

Djelatnici hitne medicinske pomoći pružili su pomoć dvjema osobama zbog ozljeda zadobivenih u tučnjavi, dok za sada nije potvrđeno da je pucano iz oružja. U Pribislavcu, na livadi, nedaleko mjesta sukoba, pronađena je odbačena poluautomatska puška (PAP) marke „Zastava“ koja je pod nadzorom policije.

"Kriminalističko istraživanje i postupanje je u tijeku te nema naznaka da bi postojala daljnja opasnost za građane, no svejedno pozivamo na dodatan oprez dok se ne okonča policijsko postupanje", dodaju u policiji.

tučnjava pribislavec

IV
ivana
18:54 15.04.2026.

Di je Veljkan da osigura mir medju plemenima. Pa zato ga plaćamo! Ima hotel u Istri, a mi malo malo nemire. Dakle ne isporučuje nam uslugu koju mu kao porezni obveznici jako skupo plaćamo.

MA
marinalučica
18:48 15.04.2026.

Ko to tamo peva?

AN
Anteo
18:49 15.04.2026.

Ne bojte se građani to je samo festival koji se tamo svakodnevno održava. Policija dolazi samo zato jer policija mora osigurati takve javne događaje. Odbačena puška je osigurana.

