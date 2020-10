SSSH: Kažnjavanje radnika zbog samoizolacije neprihvatljivo je i protuzakonito

Savez samostalnih sindikata Hrvatske oglasio zbog odluke direktora međimurske tvrtke Tehnix, kojom radnike kojima bude određena samoizolacija obavještava da će ih kazniti oduzimanjem 10 posto plaće. Navode kako je to protuzakonite, te su pozvali državne institucije da ispitaju to i slična ponašanja

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Jučer i danas u medijima je odjeknula vijest o odluci direktora međimurske tvrtke Tehnix, kojom radnike kojima bude određena samoizolacija obavještava da će ih kazniti oduzimanjem 10 posto plaće, kao i da će biti izolirani u hotelu koji je u vlasništvu tvrtke. Savez samostalnih sindikata Hrvatske upozorava da su ovakvi potezi neprihvatljivi i protuzakoniti, te poziva radnike da im se usprotive, a državne institucije da ispitaju i po potrebi sankcioniraju ova i slična ponašanja poslodavaca.

S obzirom da ovakvi slučajevi ukazuju da kod nekih poslodavaca postoji ozbiljno nerazumijevanje propisanih epidemioloških mjera i s njima povezanih radničkih prava, a možda i svjesna namjera da se ova situacija zloupotrijebi, podsjetit ćemo na prilično jasan pravni okvir koji se odnosi na ovakve situacije. Samoizolacija je posebna mjera zdravstvene zaštite koju određuje nadležno tijelo temeljem jasno propisanih pravila iz područja javnog zdravstva. Jasno da poslodavac nije na nijedan način da ovlašten da procjenjuje stupanj osobne odgovornosti radnika za to što mu je određena samoizolacija, niti je to uopće moguće. Naprotiv, radi se samo o neprihvatljivom stigmatiziranju, za koje je nedavno i pučka pravobraniteljica upozorila da je put u diskriminaciju i povredu prava. Poslodavac u svakom slučaju ne smije jednostrano umanjiti ugovorenu plaću radnicima, a penaliziranje radnika zbog završavanja u samoizolaciji je pak potpuno neprihvatljivo, tim više jer su radnici već penalizirani time preniskim naknadama za vrijeme trajanja samoizolacije, za koje je SSSH već upozoravao da ih je potrebno povisiti, kako ne bi došlo do skrivanja kontakata i izbjegavanja izolacije.

Najavu da će tvrtka "uvesti vlastite kapacitete za boravak u samoizolaciji" direktor Tehnixa predstavio je kao nešto što poslodavac čini u korist svojih radnika, iako se zapravo radi o grubom ograničavanju osobne slobode. O tome gdje će radnik biti tijekom samoizolacije, ne odlučuje poslodavac. Hoće li je provesti u svome domu (poštujući određene mu mjere) ili negdje drugdje, odluka je radnika, pa to može biti i objekt poslodavca ako tako odluči ali svakako ne kao zatočenik u objektu!

Zabrinut za prava radnika tvrtke Tehnix, ali i zbog mogućeg šireg društvenog nerazumijevanja prava radnika i obaveza poslodavca u ovom kontekstu (a na što ukazuje činjenica da navedene probleme nisu na pravi način prepoznali novinari koji su o ovom slučaju jučer i danas pisali), SSSH je podnio pritužbu Pučkoj pravobraniteljici zbog diskriminacije, te na situaciju upozorio Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, sa zahtjevom da na nju reagira.

Važnije od svega, smatramo da ovaj slučaj ukazuje na važnost sindikalnog organiziranja, a pogotovo u ovim uvjetima kada su radnici posebno pogođeni arbitrarnim i nezakonitim odlukama poslodavaca. U tim smislu, radnicima Tehnixa stavljamo se na raspolaganje oko pružanja podrške u sindikalnom organiziranju", stoji u priopćenju.

"