Srpski novinar: 'Ispred vukovarske bolnice slagali su mrtve kao cjepanice. Lagali su o zaklanim bebama'

Srpski novinar Dejan Anastasijević prisjetio se u jednom tekstu koji je napisao za Vice što je sve vidio u Vukovaru 1991. godine. Bio je to njegov prvi 'pravi' novinarski zadatak te i neposredni susret sa ratom i užasima koje on donosi. – Te su mi slike mjesecima kasnije svake noći dolazile u san. To je postupno prestalo, ali nisu se izgubile – još su tu ispod površine – dio je Anastasijevićevog teksta objavljenog na Viceu 2016. godine.

Sjeća se prvog leša koji je vidio. Radilo se o muškarcu koji je ležao licem prema blatu i nije mu mogao odrediti godine. Na leđima je imao tragove gusjenica.

– Vjerojatno je već danima bio tu, nasred puta, toliko spljošten da je više ličio na kaljavu figuru od kartona nego na ljudsko biće – piše Anastasijević u tekstu i dodaje kako ih je kasnije vidio puno više te da se nitko nije trudio sklanjati ih dok su trajale borbe.

– Neke su načele svinje koje su slobodno lutale selima u potrazi za hranom. Najviše leševa – i to je najviše što sam ih ikad vidio odjednom – bilo je ispred vukovarske bolnice. Kako nije bilo struje za hladnjake u mrtvačnici, a podrum je služio kao sklonište, preminule su jednostavno ostavljali tamo, jedan do drugog kao cjepanice. Nisu ih mogli pokopati zbog neprestanih minobacačkih napada i snajpera – piše Anastasijević.

Navodi i kako je srpska državna televizija slikala to dvorište uz obrazloženje "da se radi o srpskim civilima koje su ubile ustaše". Dodaje kako je to bilo "besramno falsificiranje povijesti koje traje i danas".

– Jedna od najružnijih epizoda propagandnog rata, koji se vodio paralelno s onim pravim, priča je o četrdeset vukovarskih beba. Agencija Reuters je objavila, citirajući neimenovane očevice, da je u jednom vukovarskom vrtiću nađeno četrdeset beba koje su ustaše zaklale i zapakirale u plastične vreće za smeće. Svi mi novinari koji smo se u tom trenutku našli na terenu dali smo se u potragu za tim bebama. Dva dana smo ih tražili i nismo ih našli, jer nikada nisu postojale – priču je podmetnuo lokalni dopisnik iz Beograda, vjerojatno po nečijem zadatku, a Reuters ju je, kad se to ustanovilo, morao povući i ispričati se klijentima – piše Anastasijević.

Prisjeća se kako su u Vukovar, nakon što je otpor prestao, nahrlile "pijane razularene gomile rezervista i dragovoljaca" koje nitko nije mogao kontrolirati.

– Grad, to jest ono što je ostalo od njega, bio im je prepušten na milost i nemilost, zajedno s civilima koji su se u njemu zatekli. Pljačkali su i ubijali ljude po kućama i na ulicama; bilo je i grupnih silovanja. Bili su pijani ne samo od alkohola nego i od krvi – stoji u tekstu objavljenom na Viceu.