Napetosti uoči Dana sjećanja, zgradu ZVO-a u Vukovaru čuva policija. Pavliček: 'Trebamo živjeti zajedno u miru'

Poslije svih događanja u Vukovaru i oko njega, izložba fotografija "Srpkinja, heroina Velikog rata", koja je trebala biti održana danas u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru, odgođena je za prosinac. Izjavio je to predsjednik Zajedničkog vijeća općina Dejan Drakulić, rekavši kako se ne boje prijetnji i neformalnih grupa nego žele i na ovaj način poslati poruku mira i razumijevanja.

– Izložba ima antiratni karakter i trebala se održati na dan primirja u Prvom svjetskom ratu kojim je spriječeno daljnje stradanje civila u tom ratu. Kako smo mi pomaknuli izložbu za prosinac, tako očekujemo i od ostalih institucija u Vukovaru, prije svega od Hrvatskog doma Vukovar, da sve svoje programe koji su planirani za ovaj mjesec odgode za prosinac – rekao je Drakulić. Napomenuo je i kako je izložba ipak postavljena u prostorijama Srpskog kulturnog centra Vukovar, ali i da se do prosinca može pogledati putem društvenih mreža.

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček, koji je svojim izjavama i potezima pridonio da se situacija smiri, pozdravio je ovakvu odluku ZVO-a. – Ovo je razuman potez s kojim se smiruju tenzije u gradu. U Dane sjećanja na žrtvu Vukovara trebamo ući s pijetetom prema žrtvama i pokloniti im se. Mi u Vukovaru, i jedni i drugi, bez obzira na nacionalne manjine, a ima ih više, i bez obzira na većinski hrvatski narod trebamo živjeti zajedno u miru, a ne da se netko boji izići na ulicu – rekao je Pavliček.

Odgađanje izložbe u Vukovaru komentirao je i ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić koji je rekao kako godina ima 365 dana tijekom kojih je moguće naći odgovarajući dan za bilo što, pa i za ovu izložbu. – Svi koji žele kulturom podići svijest zajednice ne bi trebali tu istu zajednicu razdvajati ni dijeliti po bilo kojoj osnovi – rekao je Piletić koji je u Vukovaru bio nazočan na svečanoj sjednici Županijske skupštine u povodu Dana Vukovarsko-srijemske županije.

Fotografije i plakati

Najava o održavanju izložbe naišla je u Vukovaru na brojne reakcije, a još se jednom pokazalo koliko malo treba da se atmosfera u gradu naelektrizira. Tako su se već mogle čuti najave održavanja prosvjeda ispred zgrade ZVO-a, dolazak branitelja, navijačkih grupa i građana. Tijekom noći, s ponedjeljak na utorak, pripadnici Bad Blue Boysa Vukovar na zgradi ZVO-a postavili su velike fotografije iz ratnog Vukovara na kojima se vidi odvođenje Slavka Batika, vojnici i pripadnici paravojnih postrojbi kako čuvaju hangar logora Velepromet, mrtvi civili... Postavljena su i dva velika transparenta na kojima je pisalo "Vlada RH ili RSK!?" i "Ko o čemu, Srbi o herojima".

Transparenti i fotografije uklonjeni su u ranim jutarnjim satima, ali je zato zgradu tijekom cijelog dana osiguravala policija. Simbolično je u pet do 12 u središtu grada održan mirni prosvjed na kojem se željelo istaknuti da je održavanje takve izložbe nedopustivo u Vukovaru tijekom studenog. Prosvjed nije baš uspio jer je okupio troje prosvjednika, koji su imali hrvatsku zastavu, a u blizini je bilo i četvero policajaca. Sve je to pratilo desetak novinara i snimatelja.