VUKOVARSKE JUNAKINJE NA ČELU KOLONE SJEĆANJA

Željka je 11 mjeseci bila u logorima u Srbiji: 'Pala sam u nesvijest vjerojatno od uzbuđenja što sam konačno slobodna'

storyeditor/2025-11-13/20251113_130516.jpg
Branimir Bradarić
Autor
Branimir Bradarić
13.11.2025.
u 18:48

Ovogodišnja Kolona sjećanja bit će posvećena ženama koje su 1991. godine stale u obranu grada. Njih više od 400 sudjelovalo je u obrani

Odlukom Organizacijskog odbora ovogodišnju Kolonu sjećanja, koja se održava u sklopu obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine, predvodit će braniteljice Vukovara. O važnosti braniteljica u Domovinskom ratu govori i podatak kako je njih 400-ak aktivno i na razne načine sudjelovalo u obrani Vukovara. Upravo tim povodom održan je razgovor pod nazivom 'Razgovor ima lice žene: priče iz Vukovara" u kojem su svoja iskustva prenijele braniteljice grada. – Sigurno je kako smo imale veliku ulogu u obrani ne samo Vukovara nego i cijele Hrvatske. Bile smo na prvim linijama i dijelile i dobro i zlo. Danas, s odmakom od 34 godine od agresije na Hrvatsku, mogu reći kako bih ponovno sve ponovila i da ništa ne bih mijenjala. Nisam napadala nikoga, nisam išla u drugu državu da bih nekoga napadala, ali jesam branila svoje selo i svoju obitelj – rekla je Željka Radić, koja je imala 36 godina kada se uključila u obranu vukovarskog prigradskog naselja Sotin.

Bila je pripadnica 204. vukovarske brigade i dio saniteta postrojbe u kojoj je bila. Radić je tijekom Domovinskog rata 11 mjeseci bila u logorima u Srbiji, a na sudu u Beogradu bila je optužena na 15 godina zatvora. Ni danas, s toliko godina odmaka, ne želi govoriti o onome što je proživljavala tijekom zatočeništva. Razmijenjena je u velikoj razmjeni u Nemetinu 14. kolovoza 1992. godine, kada je nakon razmjene pala u nesvijest. – Pala sam u nesvijest vjerojatno od uzbuđenja što sam konačno slobodna i u Hrvatskoj. Odmah poslije razmjene prijavila sam se u 5. gardijsku brigadu, čija sam pripadnica bila sve do 1996. godine, ali me više nisu slali na bojišta iako sam bila spremna ići. U mojoj postrojbi bile su još dvije žene, od kojih se i danas jedna vodi kao nestala – istaknula je Radić. I njena obitelj platila je visoku cijenu tijekom Domovinskog rata s obzirom na to da je izgubila oca, dva mlađa brata i supruga. Otac i dva brata ekshumirani su iz masovne grobnice kod Negoslavaca. Bili su pokopani u jednoj grobnici jedan do drugoga.

FOTO Objavljene nove karte s bojišnice: Je li blizu pad ovog strateškog grada?
storyeditor/2025-11-13/20251113_130516.jpg
1/6
Ključne riječi
žene branitelji Vukovara Vukovar

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar Samodesno
Samodesno
18:55 13.11.2025.

Jel dolaze pusićka, teršelica, sarnavka, severina, pokosica, oreškovićka, kosorica i ostale borkinje za prava žena?

SV
Svastacuje
19:42 13.11.2025.

Vesna Teršelić i Zoran Pusić su jučer bili u Beogradu ispred sudnice u kojoj se sudilo Krunoslavu Fehiru ... Vjerovatno pakuju braniteljima i Hrvatskoj..

Avatar Idler 3
Idler 3
19:58 13.11.2025.

Moj naklon do poda !

Kupnja