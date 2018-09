Srpska premijerka prvi put o svom intimnom životu: Zovu me dečko, sultanija...

Ana Brnabić, srpska premijerka s hrvatskim korijenima zanimljiva je javnosti zbog svoje seksualne orijentacije, a nedavno je za časopis "Ponos" prvi put progovorila o svom privatnom životu, partnerici i diskriminaciji s kojom se susreće.

Na mjesto srpske premijerke došla je zahvaljujući Vučićevu pozivu koji je dobila dok je bila na odmoru u obiteljskoj kući na Hvaru i bez imalo predomišljanja prihvatila je njegovu ponudu. Upravo zbog toga što će postati premijerka, znala je da će njen privatni život biti pod povećalom javnosti, tako da se odmah pripremila na moguće uvrede i poniženja, no bez obzira na moguću diskriminaciju htjela je da se Srbija mijenja i nauči prihvatiti različitost, upravo kroz njezino javno djelovanje.

"Nije mi smetalo jer sam smatrala da se tako i Srbija mijenja i da će naučiti prihvaćati različitost. Nadala sam se da će to pomoći nekim drugim ljudima da se osjećaju komotnije u svojoj koži, da smognu hrabrosti da žive svoj život. Doduše, bio je izazov to što se o tome na samom početku govorilo mnogo više nego o mojoj profesionalnoj biografiji i kompetencijama koje su ipak jedine relevantne za posao za koji me tadašnji premijer pozvao da ga obavljam", komentira premijerka.

Iako je očekivala da će biti više podložna diskriminaciji, iznenadilo ju je upravo suprotno.

"Pozitivno me je iznenadilo to što je većina građana, čak i onih starijih i tradicionalnijih, to brzo prihvatila i stavila ad acta. Uvijek kada putujem po Srbiji ljudi me dočekaju prisno, bez ikakvih dobacivanja ili uvreda", govori Brnabić.

Međutim, tamo gdje je najmanje očekivala diskriminiranje, uvrede i prozivke, tamo ih je najviše doživjela.

"Nisam očekivala i istinski me je zapanjilo to što sam od te takozvane demokratske i europske elite dobivala, a i danas dobivam, najgore uvrede i neprimjerene komentare, među kojima se svakako ističu nazivi 'homopremijerka' ili pitanja tipa "imaju li gej premijerke neki poseban tretman na robiji ili, onako, isto kao svima. Oba ova komentara došla su od ljudi koji su se u prošlosti predstavljali kao izuzetno liberalni, ali je prava istina očigledno sasvim drukčija", govori o svojim neugodnim iskustvima srpska premijerka.

Zbog diskriminacije, kaže, patila je i politika. Jer, iako je na funkciji premijera, dio zastupnika koji čine vladajuću većinu nije glasao za njen program koji je predstavljala u Skupštini jedino zbog njene seksualne orijentacije, a diskriminaciju trpi i od političkih neistomišljenika.

Svakodnevno je nazivaju "homopremijerka"

"Ne znaju bi li mi se obraćali s gospodin ili gospođica, do toga da me zovu brate ili dečko, Pantela, sultanija...", prepričava ona.

"Ali dobro. Nadam se da će se 'ispucati' na meni, da će se polako naviknuti na to da nema razlike u jednoj osobi, u njenim ljudskim kvalitetama ili njihovu nedostatku, da smo svi u tom smislu isti i jednaki, bez obzira na to je li netko "strejt" ili LGBT, da će vremenom to prestati biti tabu i zanimljivo, da će prečestom i pregrubom upotrebom ta oštrica prema drugim ljudima otupjeti", zaključuje.

Ističe i kako ima veliku podršku SNS-a

"Izuzetno sam zahvalna i imam golemo poštovanje prema SNS-u i svim njihovim poslanicima koji su, nesumnjivo, unatoč nekim svojim osobnim nerazumijevanjima i vrijednostima, ostavili to po strani i pružili mi šansu. Imali smo i u samom mom timu u Vladi neke sukobe mišljenja. Ja to poštujem, takve stvari trebale bi se riješiti kako bi se društvo mijenjalo", kazala je Brnabić.

Zahvalna je, kaže i svojoj partnerici koja ju u svemu tome prati iako nikada nije željela biti javna osoba.

Parada – dan kada smo zaboravili mržnju

Parada ponosa, koja se svake godine održava u Beogradu, za nju je dan "kada pokazujemo da smo nadmašili mržnju i kada pokazujemo da svatko ima pravo šetati svojim gradom, svojom zemljom, da ima pravo živjeti kako hoće, a da to ne ugrožava sugrađane".

"Ulaskom u politiku licemjerno je da kao prva otvoreno gej ministrica, sada premijerka, ne dam podršku Paradi i ne pošaljem političku poruku da šetnja ne treba biti još jedna od stvari za podjelu u našem društvu. Za mene je to način da dam aktivan doprinos da se izborimo sa stereotipima i predrasudama. To je poruka da zajedno gradimo društvo koje je otvoreno, koje poštuje različitosti, koje uvažava različite stavove i njeguje dijalog. To su vrijednosti u koje vjerujem", zaključila je Brnabić za "Ponos".