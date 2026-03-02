Dim na ovakvim autima ispunjen je opasnim plinovima koji truju pluća. Evo što morate napraviti ako ga uočite

Svake godine u Finskoj zabilježi se oko 2000 požara u automobilima, ali samo mali broj njih odnosi se na električne vozila. S obzirom na porast broja električnih automobila, stručnjaci upozoravaju da bi rizik od požara mogao rasti kako vozila postaju starija, čime se povećava i mogućnost nesreća.

No, kako prenosi HAK, ono što čini požare električnih automobila posebno opasnima jest vrsta ispušnih plinova koji nastaju izgaranjem baterija. Naime, spaljivanje baterija električnih vozila može proizvesti vodikov fluorid, otrovni plin koji u kontaktu s vlagom stvara fluorovodičnu kiselinu – opasan spoj koji se širi dimom i lijepi za okolne površine.

Katri Herdell, direktorica Službe za naknadu štete za vozila u finskom osiguravatelju Pohjola Insurance, naglašava ozbiljnost ove opasnosti: „Vodik fluorid je vrlo korozivan, toksičan, pa čak i smrtonosan ako se udiše ili dođe u kontakt s kožom, što predstavlja ozbiljan rizik za svakoga u neposrednoj blizini.“ Fluorovodična kiselina je jedan od najopasnijih kiselih spojeva. Kontakt s kožom može izazvati kemijske opekline koje teško zacjeljuju, dok izloženost plinovima može uzrokovati ozbiljne respiratorne probleme, pa čak i uništiti plućno tkivo.

Isparavanja koja nastaju prilikom požara električnih automobila mogu se širiti u okolinu, te predstavljaju značajan zdravstveni rizik za osobe u blizini. Iako su rizici najveći za one koji se nalaze neposredno uz vozilo, otrovni plinovi mogu uzrokovati ozljede i na udaljenosti nekoliko desetaka metara. „Ako dođe do požara na električnom automobilu, najvažnije je udaljiti se od požara i pozvati stručnjake u pomoć“, poručuje Antti Soila, zamjenik vatrogasnog zapovjednika u spasilačkoj službi Središnje Uusimae.

Osiguranje vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih ljudi ključno je, dok se požar nikako ne smije pokušavati gasiti samostalno, jer visokonaponske baterije zahtijevaju posebnu opremu i velike količine vode. Opasnost ne prestaje ni nakon što se požar ugasi. Fluorovodična kiselina ostaje na površinama koje su bile u kontaktu s dimom, te može biti smrtonosna ako se ne ukloni na siguran način. Stručnjaci preporučuju mjerenje i čišćenje područja nakon požara, kako bi se uklonile sve opasne tvari. Katri Herdell također ističe da s porastom upotrebe litij-ionskih baterija, ove opasnosti neće biti prisutne samo u automobilima, već i u domaćinstvima, gdje veće baterije mogu izazvati iste probleme.

U slučaju da primijetite dimljenje iz električnog vozila, slijedite sljedeće upute:

Sigurno zaustavite vozilo i isključite paljenje, ako je to moguće. Odmah napustite automobil i udaljite se najmanje 50 metara. Ne udišite dim i ne kretajte se niz vjetar. Pozovite hitnu pomoć na broj 112 i obavijestite ih da se radi o električnom vozilu. Nikako ne pokušavajte sami ugasiti požar – visokonaponske baterije zahtijevaju specijaliziranu opremu. Ako postoji dim, izbjegavajte ulazak u zatvorene prostore, poput parkirališta, te odmah pozovite hitnu pomoć.

Kako bi se osigurala sigurnost, ključno je uvijek biti svjestan rizika i postupiti u skladu s uputama stručnjaka. Električni automobili donose mnoge prednosti, no važno je razumjeti i izazove koje nose u slučaju nesreće.