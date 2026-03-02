Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 208
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Pentagon održao izvanrednu presicu, potvrđena smrt 4. američkog vojnika, u Bahreinu projektil pogodio komercijalni brod
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Milanović objavio: Povlačim hrvatske vojnike iz Iraka
FOTO Tajno oružje iz arsenala SAD-a korišteno po prvi put: Pogledajte koji je projektil lansiran na Iran
IDF eliminirao glavne iranske obavještajce, evo tko su ubijeni
Plan je bio spreman, mete označene: Zašto su Izrael i SAD odgodili udar na Iran?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OPASNA SITUACIJA

Dim na ovakvim autima ispunjen je opasnim plinovima koji truju pluća. Evo što morate napraviti ako ga uočite

Požar autobusa na Tajlandu
Reuters
VL
Autor
Večernji.hr
02.03.2026.
u 19:00

Isparavanja koja nastaju prilikom požara električnih automobila mogu se širiti u okolinu, te predstavljaju značajan zdravstveni rizik za osobe u blizini

Svake godine u Finskoj zabilježi se oko 2000 požara u automobilima, ali samo mali broj njih odnosi se na električne vozila. S obzirom na porast broja električnih automobila, stručnjaci upozoravaju da bi rizik od požara mogao rasti kako vozila postaju starija, čime se povećava i mogućnost nesreća.

No, kako prenosi HAK, ono što čini požare električnih automobila posebno opasnima jest vrsta ispušnih plinova koji nastaju izgaranjem baterija. Naime, spaljivanje baterija električnih vozila može proizvesti vodikov fluorid, otrovni plin koji u kontaktu s vlagom stvara fluorovodičnu kiselinu – opasan spoj koji se širi dimom i lijepi za okolne površine.

Katri Herdell, direktorica Službe za naknadu štete za vozila u finskom osiguravatelju Pohjola Insurance, naglašava ozbiljnost ove opasnosti: „Vodik fluorid je vrlo korozivan, toksičan, pa čak i smrtonosan ako se udiše ili dođe u kontakt s kožom, što predstavlja ozbiljan rizik za svakoga u neposrednoj blizini.“ Fluorovodična kiselina je jedan od najopasnijih kiselih spojeva. Kontakt s kožom može izazvati kemijske opekline koje teško zacjeljuju, dok izloženost plinovima može uzrokovati ozbiljne respiratorne probleme, pa čak i uništiti plućno tkivo.

Isparavanja koja nastaju prilikom požara električnih automobila mogu se širiti u okolinu, te predstavljaju značajan zdravstveni rizik za osobe u blizini. Iako su rizici najveći za one koji se nalaze neposredno uz vozilo, otrovni plinovi mogu uzrokovati ozljede i na udaljenosti nekoliko desetaka metara. „Ako dođe do požara na električnom automobilu, najvažnije je udaljiti se od požara i pozvati stručnjake u pomoć“, poručuje Antti Soila, zamjenik vatrogasnog zapovjednika u spasilačkoj službi Središnje Uusimae.

Osiguranje vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih ljudi ključno je, dok se požar nikako ne smije pokušavati gasiti samostalno, jer visokonaponske baterije zahtijevaju posebnu opremu i velike količine vode. Opasnost ne prestaje ni nakon što se požar ugasi. Fluorovodična kiselina ostaje na površinama koje su bile u kontaktu s dimom, te može biti smrtonosna ako se ne ukloni na siguran način. Stručnjaci preporučuju mjerenje i čišćenje područja nakon požara, kako bi se uklonile sve opasne tvari. Katri Herdell također ističe da s porastom upotrebe litij-ionskih baterija, ove opasnosti neće biti prisutne samo u automobilima, već i u domaćinstvima, gdje veće baterije mogu izazvati iste probleme.

U slučaju da primijetite dimljenje iz električnog vozila, slijedite sljedeće upute:

  1. Sigurno zaustavite vozilo i isključite paljenje, ako je to moguće.

  2. Odmah napustite automobil i udaljite se najmanje 50 metara.

  3. Ne udišite dim i ne kretajte se niz vjetar.

  4. Pozovite hitnu pomoć na broj 112 i obavijestite ih da se radi o električnom vozilu.

  5. Nikako ne pokušavajte sami ugasiti požar – visokonaponske baterije zahtijevaju specijaliziranu opremu.

  6. Ako postoji dim, izbjegavajte ulazak u zatvorene prostore, poput parkirališta, te odmah pozovite hitnu pomoć.

Kako bi se osigurala sigurnost, ključno je uvijek biti svjestan rizika i postupiti u skladu s uputama stručnjaka. Električni automobili donose mnoge prednosti, no važno je razumjeti i izazove koje nose u slučaju nesreće.

Kako Hrvatska stoji na kladionicama? Evo kojoj zemlji se predviđa pobjeda
Ključne riječi
električni auti požar auto HAK Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!