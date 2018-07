Srdačan zagrljaj: Predsjednica se susrela s Borutom Pahorom

Po povratku sa službenog puta iz Albanije na kojem se među ostalim sastala s predsjednikom parlamenta Granitom Rucijem, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović se neslužbeno susrela sa slovenskim predsjednikom Borutom Pahorom.

Vučić o izjavi hrvatske predsjednice: 'To me ne plaši ni najmanje'

'Nisu nam potrebna braća' Vučić o izjavi hrvatske predsjednice: 'To me ne plaši ni najmanje'

Pahor je ovaj susret ovjekovječio na svojem Twitter profilu na kojem je objavio zajedničku fotografiju s kratkim opisom "Zagrljaj".

I Grabar-Kitarović je objavila nešto službeniju fotografiju ovog neslužbenog sastanka.

Informal meeting with @BorutPahor in #Slovenia on the way back home from #Albania pic.twitter.com/2OIJCoWo6E